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Türkiye'nin son kirazlarının hasadına başlandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin 1650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.Türkiye'de en son hasat edilen kiraz olan Çığşar kirazı, ağırlıklı olarak Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin 1650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.Türkiye'de en son hasat edilen kiraz olan Çığşar kirazı, ağırlıklı olarak Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çığşar Mahallesi, bu yıl kirazda 10 bin ton rekolte bekliyor. Yüksek rakımlı tepelerde yetişmesi nedeniyle tadı ve aromasıyla diğer kirazlardan farklı olan, aynı zamanda Türkiye'de en son hasat edilen kiraz olan Çığşar kirazının yüzde 99'u ise ihraç ediliyor. Her gün 9-10 TIR'ın kirazla ayrıldığı mahallenin muhtarı Erbay Erkek, kirazın istihdama da büyük katkı sağladığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır dünyanın birçok ülkesine kiraz ihraç ettiklerini ifade eden Erken, şöyle konuştu: "Geçmiş yıllarda Almanya, İngiltere, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesine kiraz veriyorduk ancak bu yıl aşırı derecede kiraz çokluğu var, Türkiye'nin genelinde bu yıl fazla kiraz oldu. Şu anda Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Toplanan bu kirazlar bin 500 tonluk soğuk hava depomuza geliyor. Bu yıl ihracata yaklaşık 2.5 lirada kiraz veriyoruz. Ayrıca kiraz hasadının başlaması ile yaklaşık olarak 600-700 işçi de burada istihdam ediliyor. Çalışan işçiler burada yaklaşık 1 ay kiraz toplayarak aile bütçelerine büyük oranda katkı sağlıyorlar. Napolyon ve Ziraat 900 olan kirazlarımızdan bu yıl 10 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Mahallelimizin geçim kaynağı kiraz, başka bir gelirimiz yok. Mahallemizde yaklaşık 6-7 bin dönüm alanda kiraz bahçelerimiz var." GELİN-GÖRÜMCE KİRAZ TOPLUYOR Mahallede kiraz toplayarak aile ekonomisine katkı sağlayanlardan biri olan üniversite öğrencisi Zeynep Erkek de "Ben ikinci üniversitemi okuyorum, yaz aylarında tatilimi mahalleye gelip kiraz toplayarak geçiriyorum, ağaçlara çıkmak zor oluyor ama zevkli bir iş, topladığımız kirazları tüccarlar gelip bahçemizden alıyor, bizlerde kirazları toplayıp kalibresine göre ayırıp tüccarlara satıyoruz" dedi. Evin gelini Tuba Erkek de görümcesiyle birlikte kiraz topladığını belirterek, "Görümcemle birlikte ağaçlara çıkıp kiraz topluyoruz. Ağaca çıkmak kadar inmesi de çok zor. Günlük 60-70 kilo kiraz topluyor, aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi. Kiraz üreticilerinden Metin Erkek de topladıkları kirazları mahallede kurulan kiraz alım merkezine götürdüklerini, yapılan tartış ve paketleme işlemlerinin ardından soğuk hava depolu TIR'lar başta Rusya ve Ortadoğu ülkelerini olmak üzere yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

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Türkiye'nin son kirazlarının hasadına başlandıTürkiye'nin son kirazlarının hasadına başlandı
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