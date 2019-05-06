Türkiye'nin su altındaki gözleri 7/24 görev başında

GÖKSEL YILDIRIM - Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, deniz kıyısındaki kritik tesisleri korumak için çeşitli yerli ve milli su altı çözümleri geliştiriliyor. Bu amaçla son dönemde üretilen Dalgıç Tespit Sonarı, halen bir rafinerinin güvenliğini sağlıyor. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ, su altı elektroniği ve su altı akustiği alanlarında yürüttüğü çalışmaların geldiği noktayı 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi. Şirketin Mühendislik Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem, AA muhabirine, 2007'de kurulan Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ'nin özellikle 2011'den sonra bütün konsantrasyonunu su altı çözümlerine yönlendirdiğini söyledi. Bu alanda milli, özgün ve yerli ürünlerle çözümler ürettiklerini belirten Öktem, özellikle sonar sistemleri geliştirdiklerini ve anayurt güvenliğine katkı sunduklarını bildirdi. Öktem, denizaltı platformlarına yönelik de sistemler üzerinde çalıştıklarına işaret ederek, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 4 ayrı alt sistemi şirketin geliştirdiği bilgisini verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? MB: Gıda yıllık enflasyonu yükselişi sürdürdü Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı

Denizaltıların acil durumlarda yerini bulacak "sonar beacon"ları milli bir ürüne dönüştürdüklerini vurgulayan Öktem, su altı ölçüm ve konumlandırma sistemleriyle torpido, insansız araç veya denizaltı gibi platformların yerlerini hassas olarak bulabildiklerini anlattı. Öktem, şöyle konuştu: "Bunlarla ilgili şamandıralarla poligonlar kuruyoruz. Aynı zamanda mermilerin denize düşme noktalarını bulan test sahaları kuruyoruz. Su altı haberleşmesi konusunda ürünlerimiz var. Denizaltıyla deniz üstü platformların haberleşmesini sağlayan kablosuz su altı telefonları geliştiriyoruz. Simülasyon ve modelleme alanlarında hassas ve yüksek sadakatli akustik ortam modellerini Deniz Kuvvetlerimizin kullanımına milli olarak sunmaya çalışıyoruz." - Erken ihbar sağlıyor Şirketin son dönemde geliştirdiği Dalgıç Tespit Sonarı'nın, sahilde konuşlu stratejik ve ekonomik değeri yüksek tesislere, limanlara, petrol platformlarına yönelik yüzücü, dalgıç, dalgıç intikal vasıtaları ve otonom/insansız su altı araçlarıyla düzenlenebilecek saldırılara karşı keşif ve gözetleme yaparak erken ihbar imkanı sağladığını vurgulayan Öktem, sonarın, otomatik hedef tespit, izleme ve sınıflandırma işlemi yapabildiğini aktardı.

Mehmet Hakan Öktem, Dalgıç Tespit Sonarı'nın gönderdiği sinyalle ortamı dinlediğini ve genellikle anayurt güvenliği projelerinde kullanıldığını ifade etti. Ekonomik ve askeri kritik tesislerin güvenliğini sağlayan sonarın, rafineriler, askeri ve ticari limanlar, yakın dönemde Türkiye'nin de gündeminde olacak nükleer santral gibi denize kıyısı olan tesislerin su altından gelecek asimetrik terör tehditlerine karşı savunulması amacıyla geliştirildiğine dikkati çeken Öktem, bu sayede 360 derece dinleme yapılabildiğini dile getirdi. Öktem, sonarı Türkiye'nin önemli bir rafinerisinde kullanıma sunduklarını belirterek, "Rafinerinin su altı güvenliğini böyle bir sistemle sağlıyoruz." dedi. - "Her şeyi bize ait" Sonarın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayan Öktem, şunları kaydetti: "Herhangi bir şekilde yurt dışına bağımlılığı yok. Tamamen Türk mühendisliği tarafından geliştirilmiş bir sistem. Yazılımı, elektroniği, donanımı her şeyi bize ait. Bu sistem 7/24 görev yapabiliyor. Başında uzman personel bulunmasına gerek yok, genel maksat güvenlik personeli tarafından da kullanılabiliyor. Otomatik izleme yapıyor, başında sürekli beklemenize gerek yok. Bir şey bulduğunda sizi uyarıyor. Aynı zamanda gelen tehdide karşı da su altından duyulabilir ve dalgıcı rahatsız edecek ses göndererek tehdidi savuşturacak unsurları var."