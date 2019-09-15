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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna sayılı günler kalan Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFEST'te ilk kez sergilenecek - Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba da ilk kez kamuoyu önüne çıkacak

GÖKSEL YILDIRIM - Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileyecek.

İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında kurulacak stantta, merakla beklenen projelerde gelinen aşamayı gözler önüne serecek.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanan Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFEST'te kamuoyunun önüne çıkacak.

Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalacak ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.

- Uçan araba TEKNOFEST'te

Cezeri Uçan Araba'nın prototipi de TEKNOFEST'te ilk kez sergilenecek. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.

Güvenlik güçlerince aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 de TEKNOFEST'te sergilenecek. Bugüne kadarki uçuş süresi 110 bin saati aşan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 86 araçla görev icra ediyor.

Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Baykar'ın sergileyeceği bir diğer araç Bayraktar Mini İHA olacak. Tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemi olan Bayraktar Mini İHA, ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine sunuldu. Araç, bugüne kadar 100 binin üzerinde operasyonel uçuş sortisi gerçekleştirdi.

- İHA teknolojisi gözler önüne serilecek

TEKNOFEST'te ayrıca Bayraktar TB2'nin motorunun kesiti sergilenecek ve motorun nasıl çalıştığı ziyaretçilerle paylaşılacak. Kanat ve iniş takımlarının yanı sıra Bayraktar TB2'nin tüm alt sistemleri de görülebilecek.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA'nın yapay zeka bilgisayarı donanımı ve yapay algoritmalarının tanıtımı da ilk kez gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler tüm bu sistemlerle ilgili Baykar mühendisleriyle görüşme imkanı bulacak.

Baykar standında Bayraktar TB2 uçuş simülasyonu da yer alacak.

Ayrıca, İHA'ların görüntüleme sistemleri, mekanik aksamları ve çalışma prensiplerinin deneyimlenebileceği alanlar oluşturulacak.

"Sen Hayal Et Baykar Yapsın" etkinliğinde resmedilen hava araçları dijital ortama aktarılıp sergilenecek.

Stantta Baykar Yapay Zeka Alanı ve İHA Aviyonikleri Sergisi izlenime sunulacak.

Baykar çalışanlarıyla soru-cevap seansları gerçekleştirilecek, ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.

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Baykar Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA Cezeri Uçan Araba TEKNOFEST

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