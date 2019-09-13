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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - ASELSAN "Tekno Macera"yı TEKNOFEST'e taşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

ASELSAN'ın çocuklara yönelik ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST'te ilk kez İstanbullu çocukların karşısına çıkacak - Uçan araba tasarımı, yapay zeka, insansız su altı sistemleri yarışmalarını destekleyen ASELSAN, festivalde başta insansız sistemler olmak üzere bir dizi ürününü sergileyecek

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın çocuklara yönelik ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez İstanbullu çocuklarla buluşacak.

Ücretsiz dijital eğitim platformu Tekno Macera, çocuklara bilim ve teknoloji alanında faydalı bilgi ve alışkanlıklar kazandırarak onların meraklı, araştırmacı ve üretken bireyler haline gelmeleri amacıyla ASELSAN tarafından hayata geçirildi. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da tanıtımı yapılan platform, başkentte düzenlenen robot ve teknoloji atölyelerinin ardından bu kez TEKNOFEST'te teknoloji meraklısı çocukların karşısına çıkacak.

Tekno Macera platformunda yer alan eğitim amaçlı animasyon videolar, bilgilendirici blog yazıları ve öğretici oyunlarla çocuklara doğru ve doyurucu bilgiyi ulaştırmayı amaçlayan ASELSAN, ana karakter robot "Asel" ve yardımcı karakterler "Eda ve Mete" ile çocukları bilim ve teknolojinin bilinmeyen dünyasına doğru uzun bir yolculuğa çıkararak meraklı zihinlere yol göstermeyi amaçlıyor.

- Uçan araba tasarımı

ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te ayrıca Uçan Araba Tasarım Yarışması'nı düzenleyen paydaş kuruluş olarak yer alıyor.

TEKNOFEST Uçan Araba Tasarım Yarışması'na, ortaöğretim (ortaokul, lise), yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerinin kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturdukları takımlar başvuru yaptı. Bu yarışma ile yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan yaşam veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, gerektiğinde kara yolunu gerektiğinde ise hava yolunu kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek "uçan araba" konseptinin ortaya konulması amaçlandı.

ASELSAN'ın paydaş kuruluşlar arasında yer aldığı Yapay Zeka Yarışması'nda yarışmacılar bir "drone" ile önceden kaydedilmiş görüntüler üzerinden nesne tespiti yapacaklar. Drone uçuş manevraları ve görüntünün odaklandığı yerler ile alçak irtifada hareket eden bir hava aracını
temsil edecek. Yarışma esnasında test amaçlı kullanılacak videolar, önceden etiketlenmiş olacak, yarışmacılar verilen sürede ne kadar doğru tespit yaptıklarına göre
puanlandırılacaklar.

- Şehitlerin anısı yaşatılacak

ASELSAN desteğiyle gerçekleştirilecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda ise uzaktan kumandalı görevlerle geçtiğimiz yıldan farklı olarak ilk defa otonom görevler icra edilecek. Deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tanımlanan su altı temizlik görevinin yanı sıra denizaltı kurtarma göreviyle Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Dumlupınar Denizaltısı ve buradaki şehitlerin anısının yaşatılacak olması yarışmaya farklı bir anlam katacak.

Temel kategoride yarışacak takımlar uzaktan kontrollü su altı araçlarıyla engel geçiş, harf tanımlama ve su altı temizlik görevlerini yerine getirecek. İleri kategoride yarışacak takımlar ise uzaktan kontrollü su altı araçlarıyla su altı temizlik ve denizaltı kurtarma görevlerini gerçekleştirecek. Sembolik bir görev olan denizaltı kurtarma görevi 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar Denizaltısı'nın yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde olacak.

İleri kategoride yer alacak takımların uzaktan kontrollü görevlerin yanında engel geçiş, hedef tanıma ve denizaltının tespit edilerek su altı aracının denizaltının yakınına konumlanması görevlerini otonom olarak yerine getirmesi de beklenecek. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek otonom görevleri başarıyla gerçekleştirebilecek takımların puanlamada avantajlı olacağı yarışmada, takımların otonom görevlerde neler yapabileceği görülecek.

- Festivalde sergilenecek ürünler

ASELSAN, festivalde ayrıca başta insansız sistemler olmak üzere bir dizi ürününü sergileyecek.

Şirket, festival boyunca Genel Maksat Helikopter Kokpiti, bomba imha robotu Ertuğrul 1, silahlı Kaplan, Kaplan otonom, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu, İHA Savar, çok rotorlu insansız sistem Serçe 2, Mini İnsansız Uçan Sistem, Karagöz Balonlu Gözetleme Sistemi, otonom su altı aracı Akustika'yı tanıtacak.

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ASELSAN Tekno Macera TEKNOFEST Türkiye'nin Teknoloji Atağı

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