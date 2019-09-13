GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN'ın çocuklara yönelik ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez İstanbullu çocuklarla buluşacak. Ücretsiz dijital eğitim platformu Tekno Macera, çocuklara bilim ve teknoloji alanında faydalı bilgi ve alışkanlıklar kazandırarak onların meraklı, araştırmacı ve üretken bireyler haline gelmeleri amacıyla ASELSAN tarafından hayata geçirildi. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da tanıtımı yapılan platform, başkentte düzenlenen robot ve teknoloji atölyelerinin ardından bu kez TEKNOFEST'te teknoloji meraklısı çocukların karşısına çıkacak. Tekno Macera platformunda yer alan eğitim amaçlı animasyon videolar, bilgilendirici blog yazıları ve öğretici oyunlarla çocuklara doğru ve doyurucu bilgiyi ulaştırmayı amaçlayan ASELSAN, ana karakter robot "Asel" ve yardımcı karakterler "Eda ve Mete" ile çocukları bilim ve teknolojinin bilinmeyen dünyasına doğru uzun bir yolculuğa çıkararak meraklı zihinlere yol göstermeyi amaçlıyor.

- Uçan araba tasarımı ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te ayrıca Uçan Araba Tasarım Yarışması'nı düzenleyen paydaş kuruluş olarak yer alıyor. TEKNOFEST Uçan Araba Tasarım Yarışması'na, ortaöğretim (ortaokul, lise), yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerinin kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturdukları takımlar başvuru yaptı. Bu yarışma ile yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan yaşam veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, gerektiğinde kara yolunu gerektiğinde ise hava yolunu kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek "uçan araba" konseptinin ortaya konulması amaçlandı. ASELSAN'ın paydaş kuruluşlar arasında yer aldığı Yapay Zeka Yarışması'nda yarışmacılar bir "drone" ile önceden kaydedilmiş görüntüler üzerinden nesne tespiti yapacaklar. Drone uçuş manevraları ve görüntünün odaklandığı yerler ile alçak irtifada hareket eden bir hava aracını

temsil edecek. Yarışma esnasında test amaçlı kullanılacak videolar, önceden etiketlenmiş olacak, yarışmacılar verilen sürede ne kadar doğru tespit yaptıklarına göre

puanlandırılacaklar.