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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi - Bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen projelerin 35'ini yerli, 6'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluştururken, bu projelerin tamamlanmasıyla 3 bin 223 kişiye istihdam öngörüldü

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı 4 milyar 520 milyon lirayı bulan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin son dönemde havacılık ve uzay alanındaki çalışmaları hız kazanırken, bu sektörlerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara dikkat çekici miktarda teşvik sağlandı.

2014-2018 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde toplam 26 bin 450 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Bu kapsamda, toplam 614 milyar 982 milyon liralık sabit yatırım yapılması ve 911 bin 789 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Bu dönemde hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı alanlarındaki yatırımlara yönelik sağlanan teşvikler de yoğun şekilde devam etti.

- İHA üretimine destek

Havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 520 milyon lira olan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 3 bin 223 kişiye istihdam sağlanması planlandı.

Aynı dönemde teşvik belgesi verilen hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımlarının 35'i yerli, 6'sı yabancı sermayeli yatırımlardan oluştu. Bu alanda son 5 yılda teşvik belgesi verilen yatırımların 9'unu komple yeni yatırımlar oluşturdu ve bunların toplam yatırım tutarı 114 milyon lira olarak hesaplandı.

Havacılık ve uzay sektöründe geçen yıl sabit yatırım tutarı 1 milyar 910 milyon lira olan 17 proje için teşvik belgesi düzenlenirken, bu yılın ilk yarısında sabit yatırım tutarı 347 milyon lira olan 8 proje için teşvik belgesi hazırlandı.

Bu yıl teşvik alan yatırımlar arasında, insansız hava aracı (İHA) üretimi, uçak ve helikopter parçaları imalatı, hava taşıtları motorlarının dışındaki komponentlerin bakım ve onarımı, hava ve uzay taşıtlarının aksam ve parçaları, elektronik kontrol paneli, hava taşıtlarına yönelik test ekipmanları imalatı, uçak gövde ve kanat parçaları üretimi gibi projeler yer aldı.

- En çok teşvik İç Anadolu'ya

Coğrafi bölgelere göre incelendiğinde, son 5 yılda havacılık ve uzay yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge İç Anadolu oldu. Bu dönemde bölgede sabit yatırım tutarı 3 milyar 417 milyon lira olan 30 hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi düzenlenirken, bin 411 kişilik istihdam planlandı.

Aynı dönemde İç Anadolu Bölgesi'ni Marmara izledi. Bu bölgede, 2014-2018 döneminde 8 hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lira, istihdam sayısı ise bin 735 olarak öngörüldü.

Yatırım teşvik belgesi alan projeler, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşviklerden yararlandı.

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havacılık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik Türkiye'nin Teknoloji Atağı uzay

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