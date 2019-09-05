TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı 4 milyar 520 milyon lirayı bulan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin son dönemde havacılık ve uzay alanındaki çalışmaları hız kazanırken, bu sektörlerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara dikkat çekici miktarda teşvik sağlandı.

2014-2018 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde toplam 26 bin 450 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Bu kapsamda, toplam 614 milyar 982 milyon liralık sabit yatırım yapılması ve 911 bin 789 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Bu dönemde hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı alanlarındaki yatırımlara yönelik sağlanan teşvikler de yoğun şekilde devam etti.

- İHA üretimine destek

Havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 520 milyon lira olan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 3 bin 223 kişiye istihdam sağlanması planlandı.