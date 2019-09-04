FİNANS

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - İthalatı durdurdu, ihracata başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Dünyada az sayıda üreticisi olan, Türkiye'de savunma sanayisi firmaları tarafından yakın zamana kadar yurt dışından temin edilen esnek mermi yolu, başarıyla sonuçlanan yerlileştirmenin ardından ihracat başarısına kapı açtı - Silah sistemlerinde mermiyi, mermi kutusundan namluya süren mekanizmanın ihracatına yönelik Londra'daki DSEI Fuarı'nda anlaşma imzalanacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde yürütülen yerlileştirme çalışmalarından ortaya çıkan başarılı ürünler yurt dışı pazarlarda yer buluyor.

Anova Ar-Ge AŞ, bir dönem tamamıyla yurt dışından tedarik edilen ve zaman zaman ihraç lisansları konusunda sorunlar yaşanan esnek mermi yollarının tasarımına yönelik çalışmalara 2012'de başladı ve kısa sürede ilk ürün ortaya çıktı. Tek kalibreyle başlayan çalışmalar, NATO ve Rus mühimmatlarına uygun çeşitlenerek bir ürün ailesine dönüştü.

Dünyada en çok kullanılan kalibreler için esnek mermi yolu tedarikçisi konumuna gelen Anova Ar-Ge AŞ, ürün yelpazesini rakiplerinde olmayan kalibrelerle genişleterek, rekabet avantajı sağladı. Şirket, oluşturduğu birikimle özel projelerde ya da şimdiye kadar esnek mermi yolu yapılmamış tüm mühimmatlar için çözüm üretebilir noktaya geldi.

Türk savunma sanayisinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan Anova Ar-Ge AŞ, muharebe sahasında kendini kanıtlayan ürünleriyle ihracata başlıyor. Şirket, bu kapsamda 10-13 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI) ilk imzayı atacak.

Anova Ar-Ge AŞ, UNIDEF Birleşik Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ ve AEI Systems Ltd. firması 30x113 milimetre top sistemine özel esnek mermi yolu için güç birliği yaptı. Firmalar, AEI'nin üretmekte ve geliştirmekte olduğu diğer tüm top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda da mutabakata varırken, iş birliği anlaşması DSEI Fuarı'nda imzalanacak.

İngiliz menşeli AEI Systems, hava, kara ve deniz silahlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve tedarikine yönelik faaliyet gösteriyor. UNIDEF de silah sistemleri entegrasyonu gerçekleştiriyor.

- Silahın performansında belirleyici

Esnek mermi yolu, mermiyi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Esnek mermi yolu, özellikle uzaktan komutalı silah sistemlerinde mermi beslerken kullanılıyor. Mermi kutusu ve silah sistemi arasındaki farklı geometrilere uyum sağlayabilen ve esnek yapıda geliştirilen ürün, bu sayede her silah pozisyonunda çalıştırılabiliyor.

Ürünün değişik silah sistemleri üzerine entegrasyonu yapılabiliyor. Entegrasyonu oluşturan parçalar, ürünün uzun ömür döngüsü için yüksek kalitede tasarlanıp üretiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anova Ar-Ge AŞ esnek mermi yolu Savunma Sanayisi silah sistemi

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