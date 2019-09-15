TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Milli drone şirketinin gözü insan taşımacılığında

SEFA ŞENGÜL - Sivil havacılık için ürettikleri yerli ve milli drone ile "Dünyanın En İnovatif 20 Drone" listesine girmeyi başaran Ape Drone Teknolojileri firması, savunma alanında görüntüleme amaçlı kullanılacak ürününü de TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtacak.

Ape Drone Teknolojileri firmasının kurucu ortağı Kaan Cevher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılık için Ape X'in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.

Cevher, geçen yıl Yenilikçi Drone Start-Up Yarışması'nda, "Dünyanın En İnovatif 20 Drone"u listesine giren Ape X'i dünya pazarına taşımak istediklerinin altını çizerek, cihazı uzun vadede önce ürün, sonra da insan taşımacılığı için uygun hale getirilebilecek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İki yıllık Ar-Ge sürecinin sonunda ortaya çıkarttıkları Ape X'in üzerinde 4K kayıt yapan ve 3 eksenli sabitleyiciye sahip bir kamera olduğunu anlatan Cevher, kumandayla cihazın kontrolünün yapılabileceğini ifade etti.