TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - TEKNOFEST'te 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

CEREN GÖKKOYUN - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor.

Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak. Sabit kanat kategorisinde 345, döner kanat kategorisinde 158 takımın başvurduğu yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na serbest kategoriden 311, ileri kategoriden 160 başvuru alındı. Bu kategorilerde 10'ar takım finalde mücadele edecek. Yarışma sonrası toplamda 90 bin lira ödül verilecek.