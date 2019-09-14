FİNANS

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - TEKNOFEST'te 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenler, toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak - Yarışmalara 122 ülkeden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuruda bulunurken, finallerde yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin yarışmacı mücadele edecek - Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması beklenen TEKNOFEST İstanbul'a geçen yıl 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılmış, toplam ziyaretçi sayısı 500 bini aşmıştı

CEREN GÖKKOYUN - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor.

Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak. Sabit kanat kategorisinde 345, döner kanat kategorisinde 158 takımın başvurduğu yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na serbest kategoriden 311, ileri kategoriden 160 başvuru alındı. Bu kategorilerde 10'ar takım finalde mücadele edecek. Yarışma sonrası toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

- Roketler Tuz Gölü'nden fırlatıldı

Geçen sene 157 takımın başvurduğu Roket Yarışması'na bu yıl 571 takım katıldı. Alçak ve yüksek kategorilerde ön elemeyi geçen 79 takım Tuz Gölü'nde gerçekleşen finalde ter döktü. Dereceye girenlere toplamda 240 bin lira ödül TEKNOFEST'te takdim edilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yapılacak. İleri ve temel kategoride düzenlenecek yarışmada 150 bin liralık ödül dağıtılacak.

TÜBİTAK İHA Yarışması finaline 117 takım katılacak. Yarışmada ilk 3'e girenlerle mansiyon ve yerli yazılım ödülü alanlar toplamda 175 bin liranın sahibi olacak.

Türksat AŞ ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Model Uydu Yarışması'na başvuran 96 takımdan 43'ü finale kaldı. Yarışmanın uçuş etapları sonrasında ödül almaya hak kazananlar toplam 100 bin liralık ödülü TEKNOFEST'te alacak.

- Otonom araç teknolojilerinin gelişmesi sağlanacak

Otonom araç teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na başvuru yapan 133 takımdan 22'si finalde yarışacak. Dereceye giren ilk 3 takıma toplam 160 bin lira ödül verilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup'a 500 başvuru alındı. Finalinde yaklaşık 40 ülkeden 64 pilotun yer alacağı yarışma sonrası ilk 3'e girenlere toplam 60 bin lira ödül dağıtılacak.

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek İnsanlık Yararına Teknolojiler, Robotik Fetih 1453, Yapay Zeka, Robotik, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım, Turbofan Motor Tasarım, Sürü İHA Simülasyon, Efficiency Challenge, Hack İstanbul ve Travel Detathon yarışmaları sonucunda da dereceye girenlere çeşitli miktarlarda ödül takdim edilecek.

TEKNOFEST'te gerçekleştirilecek Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar yer alacak. Zirve, 300 girişimci, 200 yatırımcı ve 100 kurumsal şirkete ev sahipliği yapacak.

- 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor

TEKNOFEST'te düzenleyici kuruluşlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve ilgili bakanlıkların yanı sıra 21 kurum, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 21 sponsor yer alıyor. Anadolu Ajansı da organizasyonun medya paydaşları arasında bulunuyor.

Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen TEKNOFEST, 2018'de ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi görmüştü.

Teknoloji yarışmalarına geçen yıl toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılmış, toplam ziyaretçi sayısı da 500 bini aşmıştı.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun olduİtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşındaDedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
model uydu yarışması Ödül roket yarışması TEKNOFEST Türkiye'nin Teknoloji Atağı world drone cup yarışma

En Çok Okunan Haberler

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Otomobil devi üretime ara veriyor

Otomobil devi üretime ara veriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.