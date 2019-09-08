TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - TÜBİTAK'tan TEKNOFEST çıkarması

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Gözlemevi (TUG), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Bilim Toplum Dairesi (BİTO) ve 6 bilim merkezi, TEKNOFEST'te teknoloji meraklılarıyla bir araya gelecek.

TÜBİTAK da söz konusu festivale çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyecek.

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl da renkli gösterilere ve teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TEKNOFEST İstanbul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

DİLARA ZENGİN - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gövde gösterisine hazırlanıyor.

TÜBİTAK SAGE, Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'u, hassas ve kanatlı güdüm kitleleri HGK-84, HGK-82 ve KGK-82'yi, Nüfuz Edici Bomba'yı ve seyir füzesi SOM'u tanıtırken, TÜBİTAK UZAY da GÖKTÜRK, RASAT ve BİLSAT uydularını festivalde sergileyerek bu uydulara ilişkin bilgi verecek.

- Gençler teknolojilerini yarıştıracak

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Kurumun düzenleyeceği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Roket Yarışları heyecanlı anlar yaşatacak. Böylece, gençlerin kendi teknolojilerini üretmeleri de teşvik edilecek.

2005 yılından bu yana gerçekleştirilen ve alternatif enerjiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılmasını amaçlayan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda üniversiteli gençler en verimli elektrikli aracı üretmek için ter dökecek. Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak yarışların ardından ödül alan takımların araçları TEKNOFEST'te sergilenecek.