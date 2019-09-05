TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Türksat'ın SOTM Anteni TEKNOFEST'te

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Uydu ve kablo operatörü Türksat AŞ'nin geliştirdiği SOTM anteni, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) tanıtılacak.

Türksat, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurumlarının ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da bu yıl da yerini alacak.

İlk kez geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan festival, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

Bu yıl yine ilklere sahne olması beklenen TEKNOFEST İstanbul'a 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor.

Festival kapsamında, aralarında 4'üncü kez gerçekleşecek Türksat Model Uydu Yarışması’nın da olduğu çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Türksat'ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetler, 4'üncü salonda kurulacak Türksat standında tanıtılacak.

Türksat, hareketli araçlar için ürettiği, denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkanı sağlayan SOTM Anteni'ni festivalde tanıtacak.