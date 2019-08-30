TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı

DİLARA ZENGİN - Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 530'a ulaştı.

Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesini hedefleyen Türkiye, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da yoğunlaştırdı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin sayısı bin 186'ya yükseldi.

48 ilde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde 34 bin 239 proje yürütülürken, bu merkezler 58 bin 663 Ar-Ge personeline istihdam sağladı. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen personelin 31 bin 772'sini lisans, 9 bin 757'sini yüksek lisans ve 956'sını doktora ve üstü mezunlar oluşturdu.

Ülkede Ar-Ge merkezi olan yabancı ya da yabancı ortaklı firma sayısı da 170 olarak kayıtlarda yer aldı.

- En çok Ar-Ge makine ve teçhizat sektöründe yapılıyor

Yazılımdan otomotive, tekstilden gıdaya, enerjiden sağlığa 42 sektörde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde üretilen ürünler için patent başvurusu 11 bin 855'e ulaşırken, tescillenen patent 4 bin 413'ü buldu.