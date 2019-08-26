TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Bilişimden biyoteknolojiye Ar-Ge projeleri Gazi Teknopark'ta yürütülüyor

Teknolojik ve yenilikçi iş fikrine sahip öğrenci, mezun ve akademisyenler, Gazi Teknoparkın "BİGGAnahtar" programıyla TÜBİTAK'tan aldıkları 200 bin lira hibenin yanında, nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetine de ulaşabiliyor.

Gazi Teknopark'ta, 106 firmanın yaklaşık bin personeli 200'e yakın Ar-Ge projesini yürütüyor. Akademik bilginin katma değere dönüşmesi için gerekli üniversite-sanayi iş birliğinin ortaya koyulduğu Gazi Teknopark'ta, girişimciler fikir aşamasından ihracata kadar her aşamada destekleniyor.

Gazi Üniversitesinin desteği ve ortaklığıyla kurulan ve 2008 yılında faaliyetine başlayan Gazi Teknopark, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve şirketlerle gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde öğrenci ve akademisyenlerin ekosistem hakkında bilinçlenmesine yardımcı oluyor.

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Bünyesindeki 106 firma ve yaklaşık bin personelin bilişimden biyoteknolojiye kadar çeşitli yelpazede Ar-Ge projesini yürütttüğü Gazi Teknopark, girişimcilere fikir aşamasından ihracata kadar her evrede katkıda bulunuyor.

Söz konusu programla, 2017'den bu yana 42 girişimci toplam 7 milyon 100 bin lira hibe alarak şirketleşirken, Gazi Teknopark 2013'ten bu yana yürütülen programlarla bin 200'ün üzerinde girişimciye eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladı.

Şirketleşen ve Ar-Ge sürecinin ardından ticarileşme aşamasına gelen girişimcilerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimlerini sağlamak için de programlar yürütülüyor. Şirketler, G-Tech Partner isimli programla ulusal pazarla buluşturulurken, firmaların ihracat kapasitelerini arttırmak ve uluslararası rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla "Gazi Bilişim Kümesi" altında eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri düzenleniyor.

- Kendi enerjisini üretiyor

Gazi Teknopark, “Akıllı Enerji Farkındalık Sistemi" projesiyle kurulan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini de üretiyor. Akıllı şebekeler, güneş pilleri, güneş yatırımları konusunda modelleme ve bilişim alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten kamu ve özel sektördeki paydaşlar, güneş enerjisi sisteminden uygulama sahası olarak faydalanabiliyor. Bu sayede, temiz enerji kullanımı ve alışkanlığı konusunda sosyal fayda yaratmak da hedefleniyor.