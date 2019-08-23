MEHTAP YILMAZ - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, girişimcilerin ihracat kapasitelerini artırmak ve ticari büyümelerini desteklemek üzere geliştirdikleri CYBERPARK Hızlandırma Programı kapsamında son 5 yılda 30'dan fazla girişimciye 2 milyon liralık kaynak ayrıldığını bildirdi. İnaltekin, AA muhabirine, bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik geliştirilen "CYBERPARK Hızlandırma Programı"nı (CAP) anlattı. Büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan yeni girişimlerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilmek için 2015 yılında CYBERPARK Hızlandırma Programı'nı kurguladıklarını belirten İnaltekin, bu kapsamda firmaların çeşitli eğitim ve mentörlüklerle yeni pazarlara hazırlanabilmeleri ve doğru temaslar kurabilmeleri için çalıştıklarını söyledi. İnaltekin, firmaların teknik ve pazarlama konularında eksiklerini gidermeleri, analizlerini tamamlamaları, hedef pazarlarını belirleyip bunlara yönelik sunumlarla yatırımcı ve potansiyel müşterilerin karşısına çıkmalarını amaçladıklarını ifade ederek, bu yöntemin sağladığı birebir mentörlük hizmetiyle Türkiye'de ilk olduğunu dile getirdi.

CYBERPARK Hızlandırma Programı'nın Türkiye'de üretilen inovatif projelerin dünyaya tanıtılması noktasında büyük fırsatlar barındırdığına işaret eden İnaltekin, şöyle konuştu: "CYBERPARK Hızlandırma Programı, 10 hafta boyunca yabancı uzmanların eğitmenliğinde gerçekleşiyor. Katılımcılara pazar araştırması, müşteri analizi, sunum teknikleri gibi pek çok temel konuda eksikliklerini giderme şansı sunan program çerçevesinde girişimciler, iş birliği ve yatırımcı görüşmeleri yaparken uluslararası paydaş kuruluşlar ve dış ekosistemde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak yüzlerce insanla tanışma şansı elde ediyor. Firmalar, kendilerine atanan mentörlerle düzenli görüşmeler yaparak, proje detayları, sunum teknikleri, swot analizleri ve potansiyel müşteri portföylerine erişim gibi birçok alanda ilerleme kaydediyor." - "30'dan fazla girişimci, ödüllü destekle hızlandı" Programa Türkiye'de faaliyet gösteren tüm firmaların katılabileceğini vurgulayan İnaltekin, değerlendirmelerin şirketlerle yapılan ikili görüşmelerin ardından yapıldığını, özellikle ABD pazarı için uygun olan firmaların programa kabul edildiğini bildirdi.