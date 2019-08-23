ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Dünyada dijital çağın önemli gereksinimleri arasında gösterilen ve iletişim ağlarının otobanları olarak kabul edilen fiber optik kablo ve bağlantı ekipmanları, Çin, Vietnam ve Güney Kore'nin ardından Erzincan'da da çalışanlarının çoğunluğu kadın ya da genç olan bir fabrikada üretilmeye başlandı.

Çok miktarda veriyi geleneksel bakır tellere oranla çok daha yüksek hızlarda iletme özelliğine sahip olan ve yapısı itibarıyla ışıkla veri iletimini sağlayan fiber kablolar, savunma sanayi, iletişim ağları, internet ve güvenlik ağlarında yaygın kullanılıyor.

Özellikle askeri ve havacılık uygulamalarında ihtiyaç duyulan yüksek seviyede veri güvenliği nedeniyle tercih edilen ve "dijital çağın otobanları" olarak nitelendirilen fiber kablolar, içinde bulunan cam nedeniyle üretimi hassasiyet ve yüksek teknoloji gerektiriyor.

Dünyada üretimi Çin, Vietnam ve Güney Kore'de gerçekleştirilen fiber optik kablo ve bağlantı ekipmanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan milli teknoloji seferberliği çerçevesinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan BC Fiber Optik Sanayi ve Ticaret Şirketine ait fabrikada da üretilmeye başlandı.