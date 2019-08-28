TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Ege'nin ilk teknoparkında ihracat 60 milyon doları buldu

Firmaların yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre gibi farklı sektörlere yönelik çalışmalar yaptığını anlatan Baran, bu firmalarda tam zamanlı bin 50 Ar-Ge personelinin çalıştığını kaydetti.

Türkiye'nin dördüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kampüsü içerisinde, 2002'de kurulan, 2004 yılında faaliyete geçen Teknopark İzmir, ürettiği değer ve sağladığı ihracat katkısı ile öne çıkıyor.

Prof. Dr. Baran, teknoparktaki firmaların önemli bir kısmının İYTE'nin akademisyenleri ya da lisans öğrencileri tarafından kurulduğuna dikkati çekerek, yüzde 70'inin ticari hayatına teknoloji geliştirme bölgesinde başladığını aktardı.

Firma ve girişimcilere eğitim, danışmanlık gibi konularda destek verdiklerini ifade eden Baran, şöyle konuştu:

"Yakın dönemde Avrupa Birliği'nden aldığımız 3 milyon avro değerinde projeyle İzmir bölgesindeki yüksek teknoloji firmalarının markalaşması, uluslararasılaşması üzerine birtakım eğitimler verme projemiz sürüyor. Bölgedeki genç girişimcilerimizin kendi yüksek teknoloji üreten şirketlerini kurması, faaliyetlerini sürdürmesi üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Bu danışmanlık hizmetlerimiz sonucunda hak kazananlar şirketlerini kurması, faaliyetlerini devam ettirmesi noktasında ciddi desteğimiz var."

Baran, Teknopark İzmir'in toplam 600 milyon lira ciro, 60 milyon doları aşan ihracata ulaştığını kaydederek, "Bilgi temelli yüksek teknolojinin elde edilmesiyle yükte hafif, pahada ağır ürünlerin elde edildiği bir teknopark olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.