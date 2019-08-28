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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Ege'nin ilk teknoparkında ihracat 60 milyon doları buldu

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nin ilk teknoparkı olan ve 600 milyon liralık ciro, 60 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşan Teknopark İzmir, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefine katkı sağlıyor - Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran: - "Bilgi temelli yüksek teknolojinin elde edilmesiyle yükte hafif, pahada ağır ürünlerin elde edildiği bir teknopark olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" - "Son 8 ayda tam zamanlı Ar-Ge personelimizin sayısı yüzde 15 arttı"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Ege Bölgesi'nin ilk teknoparkı Teknopark İzmir, ürettiği yüksek teknolojili ürünlerle 60 milyon dolarlık ihracat getirisi sağladı.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefinde teknoparklar önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin dördüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kampüsü içerisinde, 2002'de kurulan, 2004 yılında faaliyete geçen Teknopark İzmir, ürettiği değer ve sağladığı ihracat katkısı ile öne çıkıyor.

Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, Teknopark İzmir'de 154 Ar-Ge firması bulunduğunu söyledi.

Firmaların yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre gibi farklı sektörlere yönelik çalışmalar yaptığını anlatan Baran, bu firmalarda tam zamanlı bin 50 Ar-Ge personelinin çalıştığını kaydetti.

Prof. Dr. Baran, teknoparktaki firmaların önemli bir kısmının İYTE'nin akademisyenleri ya da lisans öğrencileri tarafından kurulduğuna dikkati çekerek, yüzde 70'inin ticari hayatına teknoloji geliştirme bölgesinde başladığını aktardı.

Firma ve girişimcilere eğitim, danışmanlık gibi konularda destek verdiklerini ifade eden Baran, şöyle konuştu:

"Yakın dönemde Avrupa Birliği'nden aldığımız 3 milyon avro değerinde projeyle İzmir bölgesindeki yüksek teknoloji firmalarının markalaşması, uluslararasılaşması üzerine birtakım eğitimler verme projemiz sürüyor. Bölgedeki genç girişimcilerimizin kendi yüksek teknoloji üreten şirketlerini kurması, faaliyetlerini sürdürmesi üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Bu danışmanlık hizmetlerimiz sonucunda hak kazananlar şirketlerini kurması, faaliyetlerini devam ettirmesi noktasında ciddi desteğimiz var."

Baran, Teknopark İzmir'in toplam 600 milyon lira ciro, 60 milyon doları aşan ihracata ulaştığını kaydederek, "Bilgi temelli yüksek teknolojinin elde edilmesiyle yükte hafif, pahada ağır ürünlerin elde edildiği bir teknopark olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

- "Yüzde 30-35 büyüme hedefliyoruz"

Teknoparkın daha da güçlendirilmesi için son 8 ayda tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 15 arttığını belirten Baran, alanda biri savunma sanayisi, biri yenilenebilir enerji sistemleri biri de üretimde faaliyet gösterecek 3 yeni bina yapacaklarını, böylece teknoparkın yüzde 30-35 bandında büyümesini hedeflediklerini söyledi.

Büyümeyle bölgenin daha da cazip hale geleceğini, yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, ihraç edildiği bir üs olacağını dile getiren Prof. Dr. Baran, "Yüzde 35'lik büyüme insan kaynaklarıyla ilgili. bin 50 çalışanımız var, binalar bittikten sonra bin 400- bin 500 civarında çalışan bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İYTE Prof. Dr. Yusuf Baran Teknopark ürün yüksek teknoloijili

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