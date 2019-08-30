TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Erciyes Teknopark'tan Türk ekonomisine 30 milyon dolarlık ihracat geliri

"Erciyes Teknopark AŞ bünyesinde temel olarak Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan ekosistemimizde 230 kadar firmamız var. Bu firmalarımız 1100'ün üzerinde nitelikli Ar-Ge personeli istihdam etmekte. Kurulduğu günden itibaren 1244 başarılı Ar-Ge projesi burada yürütülmüş ve bitirilmiş durumda. Bunların toplam cirosu 700 milyon lirayı ve bu firmaların üretmiş oldukları teknolojik tabanlı katma değeri yüksek ürünlerden kazanmış olduğumuz ihracat geliri ise şu an 30 milyon doları aşmış durumda. Halen aktif olarak yıl içerisinde devam eden 388 Ar-Ge projemiz de devam etmekte. Yine gurur duyduğumuz bir husus Erciyes Teknopark AŞ olarak bu 230 firmamızın 69'unun akademik firmalar olması. Akademik personellerimiz tarafından kurulmuş firmalarımız ve bu firmalar da yine başarılı bir şekilde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kendi bilgilerini sanayinin hizmetine başarılı bir şekilde aktarmış durumdalar."

Ekosistem içerisinde üretilen bilgilerin patentleşmesi ve ticarileşmesi sürecinde Türkiye'de önemli bir fark yarattıklarına dikkati çeken Kılıç, "Kurulduğumuz günden itibaren 54 patent başvurusu gerçekleştirmiş durumdayız. Bunların 7 tanesini devir ve lisanslama yoluyla ticarileştirdik. Bu aslında Türkiye ve dünya ortalamasının da üzerinde. Biz özellikle bu ticarileşmeyi başardığımız için çok gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- "100 Talep, 100 Çözüm Projesi"

Bu yıl üniversite-sanayi iş birliği kapsamında 100 Talep, 100 Çözüm Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Kılıç, bu projeyle üniversite-sanayi arasındaki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Transfer ofisi, üniversite ve teknopark olarak bu süreci hızlandırmak için farklı bir yaklaşım içinde olduklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Dedik ki sanayiden problemlerimizi alalım, üniversite ile nasıl iş birliği yapacaklarıyla ilgili bu problemleri transfer ofisimiz üzerinden eşleştirelim, akademisyenlerimiz ve üniversitemizde. Ondan sonra bunları olgunlaştırıp yine transfer ofisimiz üzerinden projelendirip fonlamasını üniversite yapsın. Dolayısıyla sanayici uzaklaşmadan, herhangi ek maliyete katlanmadan Ar-Ge tarafının fonu da dahil olmak üzere tümünü biz teknopak ve üniversite olarak üstlendiğimiz için yoğun ilgi çekti. Şu ana kadar kısa bir süre içerisinde tanıtmamıza rağmen 45 proje başvurusu talep aldık. Ocak ayına kadar bunun 100'ü geçeceğini düşünüyoruz. Bunların hemen hemen tamamının eşleştirmesini yaptık ve şu an projelerinin başvuru aşamasını başlatmış durumdayız. Bu, diğer teknoparklar arasında da farkımızı ortaya koyan önemli bir uygulama."