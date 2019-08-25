FİNANS

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Hacettepe Teknokent'ten 65 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Hacettepe Teknokent'te, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda rekabet düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapılırken, 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı - "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi"nde de iş fikri olan adaylar, üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla ürünlerinin prototiplerini çıkarabiliyor - Tüm havacılık programları için milli motor tasarım ve geliştirme şirketi olarak kurulan ve TRMotor ile biyomedikal çözümler üreten BMT Grup'un Ar-Ge merkezi Hacettepe Teknokent'te yer alıyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmaların yapıldığı Hacettepe Teknokent'te, 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Hacettepe Üniversitesinin kurucu ortaklığında, yeni endüstriyel ürün ve teknolojiler geliştirmek, evrensel bilime ve insanlığa katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Hacettepe Teknokent'te şirketlerle yapılan iş birliği sayesinde akademik birikim ekonomik değere dönüştürülüyor.

Genç girişimcilere kuluçka merkezlerinde çalışma ortamları sunularak, projelerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanan Hacettepe Teknokent'te, üniversite-sanayi iş birliği de üst düzeyde gerçekleştiriliyor.

Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak veya yeni kaynak oluşturmak amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlanıyor.

Hacettepe Teknokent'te, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda rekabet düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketlerin büyümesi teşvik ediliyor.

- Uluslararası faaliyet hızlandırılıyor

Bu arada, Hacettepe Teknokent bünyesindeki "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi"nde de iş fikri olan adaylar, üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla ürünlerinin prototiplerini çıkarabiliyor. Böylece girişimci adayları gerçeğe uyarlanan ürünlerin ticarileşme aşamasına geçip geçemeyeceğini öngörebiliyor.

Burada 244 firma ve 3 bin 984 personel yer alırken, toplamda 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşılmış bulunuyor.

Hacettepe Teknokent'e her ay bir ülke elçiliğinin ekonomi misyonunda görev yapan ticaret ataşeleri söyleşi amacıyla davet ediliyor. Böylelikle ticari iş birlikleri için uygun zemin hazırlanmaya çalışılıyor.

Öte yandan düzenli olarak firmaların ticari ve uluslararası faaliyetini hızlandırmak amacıyla eğitim ve seminerler de düzenleniyor.

- Farklı konularda Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor

Tüm havacılık programları için milli motor tasarım ve geliştirme şirketi olarak kurulan ve TRMotor Güç Sistemleri Sanayi AŞ Hacettepe Teknokent bünyesinde yer alıyor.

Türkiye'nin uçak motor ve sistemleri ihtiyacının ileri teknolojiyle yerli sermaye ve kaynaklar kullanılarak üretilmesi hedefleniyor.

Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları yürüten MS SPEKTRAL firması, yakın gözlem uydularına ve askeri sistemlere yönelik kamera tasarımı projelerinde çalışıyor. Bu kapsamda, şirketin toprak örüntülerindeki değişimleri ve yüzeye çıkmış kabloları belirleyerek mayın ve patlayıcı tespiti yapabilen "hiperspektral kamera" çalışmaları bulunuyor.

Geliştirdiği servisle kullanıcılara internet üzerinden anket oluşturma hizmeti sunan JotForm Yazılım AŞ'nin Hacettepe Teknokent'in yanı sıra San Francisco'da da ofisleri bulunuyor. "JotForm" adlı servisle 18 dilde hizmet verilirken, 5 milyondan fazla kişi bu hizmeti kullanıyor. Şirket aynı zamanda 192 ülkeye ihracat yapıyor.

Hacettepe Teknokent bünyesinde Ar-Ge birimi bulunan BMT Grup, yenilikçi tıp yaklaşımlarıyla farklı tıbbi alanlardaki klinik ihtiyaçları karşılamak üzere yeni ürün stratejilerine odaklanıyor.

Biyomedikal çözümler üreten şirketin geliştirdiği biyokompozit vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları ve çapraz bağ rahatsızlıklarının tedavisinde etkili sonuç alınıyor. Kemik dokusunu taklit ederek vücutta kaybolabilen ürün, omuz, diz ve bilekteki sorunların giderilmesinde yararlanılan titanyum içerikli malzemelere etkili bir alternatif sunuyor.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Sezon başlıyor ama umutlu değiller...Sezon başlıyor ama umutlu değiller...
Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyorKahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge girişimci Hacettepe Teknokent yazılım

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Bakan duyurmuştu! Hepsi yıkılacak

Bakan duyurmuştu! Hepsi yıkılacak

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil

Sezon başlıyor ama umutlu değiller...

Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Ordu’da sağanak fındığı vurdu

Ordu’da sağanak fındığı vurdu

Antep fıstığı cep yakıyor: Kilosu 40 lira...

Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.