FİNANS

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Teknoparklar ihracatla sınırları aşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken, Türkiye genelindeki teknoparkların sayısı 84'e yükseldi - Yazılım, elektronik, makine, sağlık, enerji, çevre, tarım, uzay ve havacılık gibi birçok alanda çözüm ve ürünler geliştiren teknoparkların toplam ihracatı, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı - Teknoparklarda toplam 5 bin 390 firma faaliyet gösterirken, bu bölgeler 55 bin 423 kişiye istihdam sağladı

DİLARA ZENGİN - Türkiye genelinde sayıları 84'e yükselen teknoloji geliştirme bölgelerinden (Teknopark) kuruluşlarından bu yana yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.

Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılmasını hedefleyen Türkiye, yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalarına da hızla devam ediyor.

Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001'de kurulmaya başlayan teknoparklar, girişimcileri, araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sunuyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Temmuz 2019 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 84 teknopark bulunuyor. Bu bölgelerin 63'ü faaliyetine devam ederken, 21'inin altyapı çalışmaları sürüyor.

- En çok teknopark İstanbul'da

Teknoparkların en çok olduğu kentlerin başında İstanbul geliyor, kentte 11 teknopark faaliyet gösteriyor. İstanbul'u 9 teknoparkla Ankara, 5 teknoparkla Kocaeli ve 4 teknoparkla İzmir izliyor.

Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin ve Hatay'da 2'şer teknopark bulunurken, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun ve Rize'de 1'er teknopark çalışmalarına devam ediyor.

- 55 bin kişi istihdam ediliyor

Teknoparklar bünyesinde bu yılın temmuz ayı itibarıyla toplam 5 bin 390 firma faaliyet gösteriyor. Bunların bin 142'si akademisyen ortaklı firmalar olurken, 302'si yabancı ya da yabancı ortaklı firmalardan oluşuyor.

Söz konusu bölgelerde temmuz itibarıyla toplam 55 bin 423 kişiye istihdam sağlanıyor. Teknoparklardaki personellerin 44 bin 566'sı Ar-Ge, 3 bin 461'i destek ve 679'u tasarım alanlarında çalışıyor.

Teknoparklarda temmuz itibarıyla 32 bin 769 proje tamamlanırken, 9 bin 106 projenin ise çalışmaları devam ediyor.

- Teknoparklardan yaklaşık 80 milyar liralık satış

Söz konusu bölgelerde, firmaların yüzde 41'i bilgisayar programlama, geri kalanıysa doğa bilimlerinden biyoteknolojiye, imalattan, enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Yazılım, elektronik, makine, sağlık, enerji, çevre, tarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda çözüm ve ürünler geliştiren teknoparkların toplam ihracatı temmuz itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.

Bu bölgelerin elde ettiği toplam satış tutarı ise aynı dönemde 79,7 milyar lirayı buldu.

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!
Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğduÇin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknopark

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

TÜİK - İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Alanya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

Alanya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.