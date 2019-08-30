FİNANS

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Teknoparkta öğrencilere staj ve iş imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Trakya Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık: - "Sanayi kuruluşlarına ve yazılım firmalarına üniversiteden iş, öğrencilere de staj imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı oluyoruz" - "Ar-Ge personel sayımız 124. Bunlardan 50'si üniversitemizden mezun olanlar, diğerleri de çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya'nın teknoloji üssü Trakya Teknopark'taki firmalar, kamu, sanayi ve üniversite iş birliği sayesinde aldıkları devlet desteği ile öğrencilere iş ve staj imkanı sağlıyor.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoparkların üniversite, kamu kurumu, sanayici ve akademisyenlerin bir arada bulunduğu, Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü sistemler olduğunu anlattı.

Mevcut 48 firmaları bulunduğunu dile getiren Kocabıyık, "Yüzde 93 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Bunların 10'u akademisyen firması. Türkiye'de akademisyenlerin şirket kurabildiği tek alan teknoloji geliştirme bölgeleridir. Burada onlara mentörlük hizmeti veriyoruz. Sanayi kuruluşlarına ve yazılım firmalarına üniversiteden iş, öğrencilere de staj imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Kocabıyık, kamu, sanayi, üniversite iş birliğiyle yapılan çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nden firmaların teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge faaliyetlerine başladığını anlatan Kocabıyık, "Bunun yanında kamu destekli proje yürüten 16 firmamız var. Bunların 5'i TÜBİTAK, 11'i de KOSGEB projesi. Ar-Ge personel sayımız 124. Bunlardan 50'si üniversitemizden mezun olanlar, diğerleri de çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler. 60 da devam eden projemiz var. Toplam Ar-Ge geliri de 120 milyon lira." diye konuştu.

- "Firmalara beyin göçünü önleyici destek"

Teknoparkın, akademisyenlerin geliştirdiği 10 patente destek verdiğini vurgulayan Kocabıyık, "Toplam ihracat rakamımız 500 bin dolar. Türkiye'de 10 olan TİM girişim evlerinden biri de teknoparkın bünyesinde bulunuyor." dedi.

Öğrencilere ve kuluçka firmalara ücretsiz mentörlük ve proje yazma eğitimleri verdiklerini anlatan Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Üniversiteden teknolojik fikri olanlara, iş kuracaklara, TÜBİTAK'ın 200 bin lira hibe desteği var. Bundan yararlanmaları için o süreçteki alacakları eğitimi yürütüyoruz. Biz kuruluşumuzdan bu yana sermayemizi 5 kat artırdık. Trakya'da teknoloji anlamında istihdam sağladık. Aynı zamanda kamu kuruluşlarının da beyin göçünü önleyici destekleri var firmalara. Örneğin İŞ-KUR'un Geleceğin Meslekleri İş Programı var. Devletimiz teknoloji alanında istihdam desteği sağlıyor."

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi ve teknoparktaki bir yazılım firmasının danışmanı Özlem Uçar da bilgisayar, makine, elektrik ve elektronik bölümü öğrencilerinin teknoparklarda aktif görev alabildiğini dile getirdi.

Uçar, Trakya Teknopark'ta uygulanan kamu, sanayi ve üniversite iş birliği sayesinde öğrencilere iş imkanı sağlandığını kaydetti.

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"
Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdıKredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji üssü Trakya Teknopark Trakya Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık TÜBİTAK üniversite

En Çok Okunan Haberler

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

En düşük memur maaşı belli oldu!

En düşük memur maaşı belli oldu!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.