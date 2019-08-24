FİNANS

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Türkiye'nin ilk teknoparkı "teknoloji üssü" oldu

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssü haline geldi - ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar: - "Üniversitenin araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, sanayiyle iş birliği içinde teknolojik ürünlere dönüştüğü, geliştirilen teknolojilerin yüksek katma değerle küresel pazarlara satıldığı ODTÜ Teknokent'ten 2018 yılı sonu itibarıyla yapılan teknoloji ihracatı 1,4 milyar doları, yurt içi teknoloji satışı ise 17 milyar lirayı aşmış, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmıştır"

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssüne dönüştü.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, AA muhabirine, teknokentte 380'in üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapıldığını söyledi.

Teknopark bünyesinde uçak-helikopter sistemlerinden uydu geliştirme projelerine, alternatif enerji projelerinden doku ve gen araştırmalarına kadar birçok farklı alanda Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Alemdar, "ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ve girişimcilerin yüzde 50'si yazılım-bilişim, yüzde 21'i elektronik, yüzde 9'u telekomünikasyon, yüzde 6'sı medikal teknolojiler, yüzde 14'ü ise ileri malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, enerji, otomotiv, çevre gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması yürütülüyor." dedi.

Alemdar, ODTÜ Teknokent'teki şirketlerin yüzde 90'ı lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 7 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, söz konusu teknoparkın istihdam olanaklarıyla Türkiye'deki diğer teknoparklara da örnek olacak başarılara imza attığını dile getirdi.

- Yurt içi teknoloji satışı 17 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent'te Aselsan, Havelsan, TUSAŞ, Siemens, Türk Telekom, ULAK, Netaş, Nurd (Comodo), ATOS, Arçelik, Vestel, Samsung gibi global şirketlerin Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü anımsatan Alemdar, şöyle konuştu:

"ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına, 5G teknolojisinden akıllı televizyonlara kadar birçok teknolojinin geliştirildiği bir teknoloji üssü haline gelmiştir. Üniversitenin araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, sanayiyle iş birliği içinde teknolojik ürünlere dönüştüğü, geliştirilen teknolojilerin yüksek katma değerle küresel pazarlara satıldığı ODTÜ Teknokent'ten yapılan teknoloji ihracatı 2018 yılı sonu itibarıyla 1,4 milyar doları, toplam yurt içi teknoloji satışı 17 milyar lirayı aşmış, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmıştır."

- 380'den fazla patent başvurusu

Alemdar, bölgede yer alan teknoloji şirketleri ve girişimciler için çeşitli programlar yürütüldüğüne işaret ederek, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasına yönelik program ve projeler kapsamında ODTÜ Teknokent şirketleri tarafından 2002'den bugüne kadar üniversiteyle iş birliği içinde bin 500'ün üzerinde ortak Ar-Ge projesi yürütüldüğünü, 45'in üzerinde farklı bölüm, araştırma merkezi ve enstitüden 700'den fazla akademisyenle 2 bin 500'ün üzerinde sözleşme imzalandığını bildirdi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisinin kurulduğunu da hatırlatan Alemdar, "2018 itibarıyla Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 380'den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmış, bu başvurular sonucunda 200'ün üzerinde patent alınmıştır." diye konuştu.

- 2021'de 20 yılını dolduracak

Alemdar, ODTÜ Teknokent'in 2021'de 20'nci yılını dolduracağına dikkati çekerek, bu tarihe kadar bölgenin ulusal liderliğini uluslararası arenaya taşımayı, dünya çapında adından söz ettiren, sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek dönemde firmalar arası sinerjiyi artırmak ve yurt dışı açılımını desteklemek amacıyla kümelenme çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Alemdar, ODTÜ Teknokent bünyesindeki savunma sanayisi, bilişim ve telekomünikasyon ile ileri sağlık teknolojileri kümelenmeleri kapsamındaki çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Alemdar, firmaların Ar-Ge sonuçlarının teknolojik ürünlere dönüştürülmesine ve geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesinin önemine işaret ederek, "Bu çerçevede özel destek programları geliştirilecek, İstanbul ve yurt dışındaki girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetleri de artırılarak sürdürülecek." dedi.

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'
'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı''Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Teknokent ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

10 TL üretici fiyatı herkesi memnun etti

10 TL üretici fiyatı herkesi memnun etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Ordu’da sağanak fındığı vurdu

Ordu’da sağanak fındığı vurdu

Antep fıstığı cep yakıyor: Kilosu 40 lira...

Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.