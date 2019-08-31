TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - ULUTEK Teknopark'ta yer almak için sırada bekliyorlar

CEM ŞAN - Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) yerleşkesinde 127 firmayla yüzde 100'e yakın dolulukla faaliyet gösteren Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknopark'ta 15 dolayında firma yer edinebilmek için sırada bekliyor.

BUÜ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ortaklığında 2005 yılında kurulan ve 2006'da faaliyete geçen ULUTEK Teknopark'ın 470 dönümlük arazide 16 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Kapalı alanı 7 bin 400 metrekare olan tesiste firmalara bağlı yaklaşık 800 personel çalışıyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 2 bin projenin geliştirildiği Teknopark'ta 2006'dan itibaren 20 milyon doların üzerinde ihracata imza atılarak 970 milyon lira civarında ciroya ulaşıldı.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü ve BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz, AA muhabirine, teknoloji geliştirme bölgelerinin, Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere devlet tarafından geliştirilen bir teşvik mekanizması olduğunu söyledi.