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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - ULUTEK Teknopark'ta yer almak için sırada bekliyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bünyesinde 127 firmanın yer aldığı ULUTEK Teknopark'ta şirketler, başta yazılım olmak üzere otomotiv, makine, optik, elektrik ve elektronik alanlarında faaliyet gösteriyor - ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz: - "Şu anda merkezin doluluğu yüzde 97. Yüzde 100'e yakın bir dolulukla çalışıyoruz. Bölgemize talep fazla. 14-15 firma yer için sırada bekliyor. Dolayısıyla ek binaya ihtiyacımız var"

CEM ŞAN - Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) yerleşkesinde 127 firmayla yüzde 100'e yakın dolulukla faaliyet gösteren Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknopark'ta 15 dolayında firma yer edinebilmek için sırada bekliyor.

BUÜ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ortaklığında 2005 yılında kurulan ve 2006'da faaliyete geçen ULUTEK Teknopark'ın 470 dönümlük arazide 16 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Kapalı alanı 7 bin 400 metrekare olan tesiste firmalara bağlı yaklaşık 800 personel çalışıyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 2 bin projenin geliştirildiği Teknopark'ta 2006'dan itibaren 20 milyon doların üzerinde ihracata imza atılarak 970 milyon lira civarında ciroya ulaşıldı.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü ve BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz, AA muhabirine, teknoloji geliştirme bölgelerinin, Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere devlet tarafından geliştirilen bir teşvik mekanizması olduğunu söyledi.

Teknoparklardaki Ar-Ge personelinin vergi avantajlarının olduğunu belirten Karagöz, devlet desteklerinden istifade etmek isteyen ve proje sunan firmalardan durumları uygun görülenlere yer tahsisi yaptıklarını aktardı.

ULUTEK'te 127 firmanın yer aldığını dile getiren Karagöz, şöyle devam etti:

"Şu anda merkezin doluluğu yüzde 97. Yüzde 100'e yakın bir dolulukla çalışıyoruz. Bölgemize talep fazla. 14-15 firma yer için sırada bekliyor. Dolayısıyla ek binaya ihtiyacımız var. Bunu da en kısa sürede giderip firmalarımızın daha fazla burada yer alması için çalışıyoruz. Firma dağılımına bakıldığında çoğunluğu yazılım firması. Yüzde 60 civarında yazılım firması var. Onun haricinde otomotiv, makine, optik, elektrik ve elektronik alanlarında firmalar mevcut. Firma kurmak isteyen akademisyenlerin burada yer alması mümkün, onlara kolaylık da sağlanıyor. Bu şekilde firma sahibi olan akademisyenlerimiz var. Toplam firma sayısının yüzde 10-15'i akademik firmalar, kalanı özel sektör firmaları. Patentleri olan, dünyanın birçok ülkesine ve değişik ülkelere ihracat yapan çok başarılı firmalar var. Bu firmaların performansları sürekli takip ediliyor ve değerlendiriliyor. İhracatları, patent ve proje sayıları sürekli takip altında. Bu performansı gerçekleştiremeyenlerin buradan ayrılması gerekiyor."

Bursa'da iki üniversitenin bulunduğuna işaret eden Karagöz, yeni mezun gençlerin iş fikirlerinin olabildiğini ve girişimciliğe adım atmak isteyenleri ULUTEK bünyesindeki kuluçka merkezinde eğitime aldıklarını anlattı.

Ek bina yapılması halinde kısa sürede dolacağına inandıklarına dikkati çeken Karagöz, "Daha önce ek bina için ihale süreci başladı ancak bazı sebeplerden ötürü tamamlanamadı. Ek bina ihtiyacını tekrar gündeme aldık, bunun yapılabilirliğini değerlendireceğiz. Hükümetimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygun görürse böyle bir binanın yapılması için girişim başlatacağız." dedi.

- "TUSAŞ ilave mekan istedi"

Prof. Dr. İrfan Karagöz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ), İstanbul ve Ankara'dan sonra ilk kez Bursa'daki teknoparkta yer edindiği bilgisini verdi.

TUSAŞ'ın Bursa'da olmasının öğrenciler için önemine değinen Karagöz, şunları kaydetti:

"TUSAŞ burada yer edindi, ULUTEK bünyesinde yer alıyor. BUÜ o açıdan şanslı. TUSAŞ dördüncü sınıf öğrencilerinden stajyer öğrenci alıyor. Öğrencileri eğitime tabi tutuyor ve buradaki çalışmalarına, performanslarına bakarak başarılı olanları TUSAŞ'ta işe alıyorlar. Dolayısıyla üniversite öğrencileri için çok önemli bir fırsat. Genç girişim ruhuna sahip Ar-Ge meraklısı öğrenciler için bulunmaz bir fırsat. Öğrencilerimiz de bunu değerlendiriyor. Geçen sene yer alan stajyer öğrenciler çok başarılı projeler geliştirdiler. 20'den fazla başarılı olan stajyer, TUSAŞ'ta işe alındı ayrıca TUSAŞ da buradaki çalışmalarını genişletmek için ilave mekan istedi. Onlara da ilave mekan vereceğiz."

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bursa Bursa Uludağ Üniversitesi firma ihracat talep teknoloji Teknopark ULUTEK yazılım

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