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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Yatırımcılar için Çukurova'da inovasyon merkezleri kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Adana Çukurova Teknokent'in içinde olduğu yabancı ortaklı konsorsiyum, Adana, Mersin ve İzmir'de inovasyon merkezleri kuracak - Türk ve Suriyeli yatırımcıların kullanımına açık olacak merkezlerde yatırımcılara bilgi, teknoloji, danışmanlık hizmeti verilecek - Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın: - "Bu işin bir ucunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var. Bakanlık, örnek olabilecek bu merkezleri tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyor. Dolayısıyla bunlar bir nevi pilot inovasyon merkezleri olacak"

ÖMER FANSA - Adana Çukurova Teknokent'in içinde olduğu yabancı ortaklı konsorsiyum tarafından Adana, Mersin ve İzmir'de Türk ve Suriyeli yatırımcıların kullanımına açık inovasyon merkezleri kurulacak.

Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB'nin, Türkiye'deki Suriyeliler için ayırdığı yaklaşık 3 milyar avro dolayında fon olduğunu söyledi.

Bu fondan karşılanmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Adana, Mersin ve İzmir'de Türk ve Suriyeli yatırımcılar için inovasyon merkezi kurulmasına dönük ihale açıldığını anlatan Aydın, "Bu ihaleye bizim de yüzde 25 hissedarı olduğumuz bir konsorsiyum olarak teklif verdik. UNDP bizi tercih etti. 2020 yılı sonuna kadar bu merkezleri kurarak aktif hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

- Türkiye'ye örnek olacak

Aydın, proje kapsamında merkez inşaatlarının yerel sanayi ve ticaret odaları tarafından yaptırılacağını, İzmir'de halihazırda bir binanın kullanılacağını, Adana ve Mersin'de ise arazi tahsislerinin yapıldığını anlattı.

Kendilerin de bu merkezlerin sürdürülebilirliği hakkında çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Bu işin bir ucunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var. Bakanlık, örnek olabilecek bu merkezleri tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyor. Dolayısıyla bunlar bir nevi pilot inovasyon merkezleri olacak. Bakanlığımız buna çok önem veriyor. Bu projenin içinde olmak da bizim için gururdur."

- Türk ve Suriyeliler faydalanabilecek

Merkezden yarı yarıya Türk ve Suriyeli yatırımcıların faydalanacağını belirten Aydın, şunları anlattı:

Merkezden yeni bir şirket kuracak, bir fikri olan insanlar yararlanabildiği gibi fabrikası var fakat teknolojisi geride kalmış, fabrikasındaki ürünlerin artık ticari satış imkanı olmayan firmalarımız da faydalanabilecek. Firmalar gelip burada kendilerine yeni ürün, yeni teknolojiler geliştirilmesini isteyebilecek. Bedeli mukabilinde de bunlar geliştirilip bu kişilerin hizmetine sunulacaktır. Girişimcilik öğretilecek hem de ticarileşecek ürünleri çıkarmalarına destek verilecek. Tasarım yeteneği yoksa tasarım hizmeti verilecek, prototip üretme yeteneği yoksa prototip üretimi yapılacak. Pazarlama yeteneği yoksa pazarlama konusunda yardımcı olunacak. Bu şekilde bu merkez tüm gereksinimleri karşılayacak."

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Adana Türkiye'nin Teknoloji Üsleri

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