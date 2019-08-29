TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Yatırımcılar için Çukurova'da inovasyon merkezleri kurulacak

ÖMER FANSA - Adana Çukurova Teknokent'in içinde olduğu yabancı ortaklı konsorsiyum tarafından Adana, Mersin ve İzmir'de Türk ve Suriyeli yatırımcıların kullanımına açık inovasyon merkezleri kurulacak.

Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB'nin, Türkiye'deki Suriyeliler için ayırdığı yaklaşık 3 milyar avro dolayında fon olduğunu söyledi.

Bu fondan karşılanmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Adana, Mersin ve İzmir'de Türk ve Suriyeli yatırımcılar için inovasyon merkezi kurulmasına dönük ihale açıldığını anlatan Aydın, "Bu ihaleye bizim de yüzde 25 hissedarı olduğumuz bir konsorsiyum olarak teklif verdik. UNDP bizi tercih etti. 2020 yılı sonuna kadar bu merkezleri kurarak aktif hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

- Türkiye'ye örnek olacak

Aydın, proje kapsamında merkez inşaatlarının yerel sanayi ve ticaret odaları tarafından yaptırılacağını, İzmir'de halihazırda bir binanın kullanılacağını, Adana ve Mersin'de ise arazi tahsislerinin yapıldığını anlattı.