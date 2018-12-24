"Türkiye'nin temeli sağlamdır"

Burada tüm Trakya ile bir araya geldiklerini, bankaların genel müdürlerinin de etkinlikte olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak sorunları ve sıkıntıları bankaların üst yöneticileri ile doğrudan paylaşacaklarını kaydetti.

Bu toplantı ile reel ve finans sektöründekilerin ilk defa aynı masa etrafında toplandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarını başlattıklarını, 9. toplantıyı da Tekirdağ'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız." dedi.

Finans sektörünün sahaya inerek reel sektörün sorunlarını dinlemesinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünü beraber bir arada daha iyi anlayacak, ortak çözümler geliştireceğiz. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

- "Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var"

Ekonomide son zamanlarda iyileşme olduğunu ancak istenilen düzeye gelmediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanının açık tutulması bizler için hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen bizim de TOBB olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti. Hükümetimiz piyasaları canlandırmak için ilk adımı atmış oldu. Sonrasında da kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi. Ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Ziraat ve Halk Bankası öncülüğünde İş Bankası ile VakıfBank tarafından konut kredisi faizleri düşürüldü. Devrim niteliğinde beş yıldır takip ettiğimiz, ticari alacak sigortasının önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi için mevzuat çıktı. Bu özellikle küçük, orta boy işletmeler için alacakların sigorta edildiği bir sistem, bugün itibarıyla mevzuatı çıktı. Tüm bu önlemler piyasamıza moral vermektedir ve ticareti de desteklemektedir."