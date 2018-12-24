FİNANS

"Türkiye'nin temeli sağlamdır"

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 19:39 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız." dedi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası iş birliğinde "Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünü bir araya getirerek sorunlara kalıcı çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu toplantı ile reel ve finans sektöründekilerin ilk defa aynı masa etrafında toplandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarını başlattıklarını, 9. toplantıyı da Tekirdağ'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Burada tüm Trakya ile bir araya geldiklerini, bankaların genel müdürlerinin de etkinlikte olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak sorunları ve sıkıntıları bankaların üst yöneticileri ile doğrudan paylaşacaklarını kaydetti.

Finans sektörünün sahaya inerek reel sektörün sorunlarını dinlemesinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünü beraber bir arada daha iyi anlayacak, ortak çözümler geliştireceğiz. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

- "Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var"

Ekonomide son zamanlarda iyileşme olduğunu ancak istenilen düzeye gelmediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanının açık tutulması bizler için hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen bizim de TOBB olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti. Hükümetimiz piyasaları canlandırmak için ilk adımı atmış oldu. Sonrasında da kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi. Ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Ziraat ve Halk Bankası öncülüğünde İş Bankası ile VakıfBank tarafından konut kredisi faizleri düşürüldü. Devrim niteliğinde beş yıldır takip ettiğimiz, ticari alacak sigortasının önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi için mevzuat çıktı. Bu özellikle küçük, orta boy işletmeler için alacakların sigorta edildiği bir sistem, bugün itibarıyla mevzuatı çıktı. Tüm bu önlemler piyasamıza moral vermektedir ve ticareti de desteklemektedir."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda çalkantılı süreçlerden alnının akıyla çıktığını ifade ederek, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız. İnşallah buradaki istişarelerimiz hayırlara vesile olur." diye konuştu.

- "Ülkenin ileriye gitmesi için ne yapmamız gerektiğini konuşacağız"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da reel sektör ve finans sektörünün bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin büyümesi için reel sektör ile kafa kafaya verip ortak bir yol arayacaklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkenin ileriye gitmesi, kalkınması, istihdamı ve büyümesi için ne yapmamız gerekiyorsa bugün onu konuşacağız ve tartışacağız. Her iki tarafın eksiğini, fazlasını, daha iyisi nasıl olur onu konuşacağız. Açık yüreklilikle tartışacağız. Toplantının sonunda gerekirse firmalarımız ile birebir görüşeceğiz."

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Rifat Hisarcıklıoğlu Tekirdağ TOBB toplantı

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