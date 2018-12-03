FİNANS

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bugün açıklanan enflasyon rakamında da gördüğümüz gibi olumlu gelişmeleri izliyoruz" - "Bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılara baktığımız zaman hepsinin üstesinden geldik. Bunu da atlatacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ümitsiz değiliz, ümitliyiz, özel sektör de ümitli"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün açıklanan enflasyon rakamlarında da görüldüğü gibi olumlu gelişmeleri izlediklerini belirterek, "Bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılara baktığımız zaman hepsinin üstesinden geldik. Bunu da atlatacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ümitsiz değiliz, ümitliyiz, özel sektör de ümitli." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini, bugüne kadar banka genel müdürleriyle beraber 45 ilde katılımcılarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünün birbirini daha iyi anlayacağını ve ortak çözümler geliştireceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacaklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, hem reel hem de finans sektörünün güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanlarının açık tutulması Türkiye ekonomisi açısından hayati önemde. Bugün açıklanan enflasyon rakamında da gördüğümüz gibi olumlu gelişmeleri izliyoruz. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktaya halen gelmiş değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen bizim de hükümete ilettiğimiz 4 tane çok önemli hayata geçen faaliyetler oldu. Bunlardan biri; 4 sektördeki KDV ve ÖTV indirimleri hayata geçti. Bu iç piyasanın canlanması açısından çok önemliydi." diye konuştu.

- "Önlemler piyasaya moral veriyor"

SGK primlerini ödeme güçlüğü çeken üyelerine 60 aya kadar vade imkanı tanındığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Kamu ihalelerine giren ve maliyetleri artan firmalarımız için tasfiye ve devir sözleşme kanun tasarısı da dün itibarıyla Meclisimize sevk edildi. Tüm bu önlemler piyasalara moral vermektedir. Hükümetimizin ticareti desteklediğinin en somut göstergeleri. Bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılara baktığımız zaman hepsinin üstesinden geldik. Bunu da atlatacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ümitsiz değiliz, ümitliyiz, özel sektör de ümitli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da Kocaeli'ye iş dünyasının dertlerini görüşmeye geldiklerini söyledi.

Aynı gemide olduklarını sıkça tekrar ettiklerini vurgulayan Aydın, "Öz eleştiri yapacağız. Yağmurlu günde de güneşli günde de şemsiyemizin açık olduğunu göstermeye geldik." dedi.

Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'dan oda ve borsa başkanları ile üst düzey banka yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, basına kapalı yapıldı.

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bugün açıklanan enflasyon rakamında da gördüğümüz gibi olumlu gelişmeleri izliyoruz" - "Bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılara baktığımız

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı
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Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Rifat Hisarcıklıoğlu

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