FİNANS

"Türkiye'nin turizm potansiyeli çok yüksek"

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, döviz girdisi bakımından, en önemli gelir kaynaklarından birisi" - "Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, "Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke." ifadesini kullandı.

Palandöken, "Dünya Turizm Haftası" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, turizmin ülke ekonomileri açısından önemine değindi.

Türkiye'nin turizmin her kalemi için seçenek sunabilen bir ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, döviz girdisi bakımından, en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke. Potansiyelimizi tanıtım ve reklamlarla destekleyerek 4 yılda 70 milyon turist hedefini rahatlıkla yakalayabiliriz. Bacasız fabrika olan turizm sektöründe artışın sürekliliğinin sağlanabilmesi ve turizm gelirlerinin artırılabilmesi için bazı tedbirler almamız gerekiyor."

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken turizmhaftası

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