FİNANS

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 431 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Nisan ayı sonunda, 2017 yılının sonuna göre yüzde 5.9 düşüşle 431.3 milyar dolar oldu.

İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Nisan ayı sonunda, 2017 yılının sonuna göre yüzde 5.9 düşüşle 431.3 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Kasım sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 artışla 234 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri ise yüzde 3.8 düşüşle 665.2 milyar dolara geriledi.
Böylece, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 458.7 milyar dolardan, Nisan sonunda 431.3 milyar dolara geriledi.
Bu dönemde varlıklar alt kalemleri incelendiğinde;
- rezerv varlıklar kalemi yüzde 3.9 artışla 112 milyar dolara çıkarken,
- diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.7 düşüşle 72.1 milyar dolara çekildi.
Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 düşüşle 29.7 milyar dolara geriledi.
Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 16 düşüşle 159 milyar dolara geriledi.
Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 3.8 azalarak 170.6 milyar dolara geriledi,
Portföy yatırımlarından;
- hisse senedi stoku yüzde 14.4 düşüşle 44.5 milyar dolara,
- devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 3.8 düşüşle 29.8 milyar dolara gerilerken,
- Hazine’nin tahvil stoku yüzde 2.8 artışla 44,6 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 3.3 artarak 335.7 milyar dolara çıktı.
Bu dönemde, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise yüzde 6.6 artışla 38.9 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 9.0 artışla 33.2 milyar dolara çıkarken, lira mevduatı yüzde 12.4 artarak 14.7 milyar dolara yükseldi.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
BKM Express ve Aytemiz iş birliğiyle akaryakıt alımlarında yüzde 3 avantaj fırsatıBKM Express ve Aytemiz iş birliğiyle akaryakıt alımlarında yüzde 3 avantaj fırsatı
'Cumhurbaşkanı'mızın fındığa destek olacağına inanıyoruz''Cumhurbaşkanı'mızın fındığa destek olacağına inanıyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DTÖ’den Latin Amerika ve Karayipli yetkililer için Gelişmiş Ticaret Politikası Kursu

DTÖ’den Latin Amerika ve Karayipli yetkililer için Gelişmiş Ticaret Politikası Kursu

MediaMarkt Türkiye’nin COO'su Hulusi Acar oldu

MediaMarkt Türkiye’nin COO'su Hulusi Acar oldu

BKM Express ve Aytemiz iş birliğiyle akaryakıt alımlarında yüzde 3 avantaj fırsatı

BKM Express ve Aytemiz iş birliğiyle akaryakıt alımlarında yüzde 3 avantaj fırsatı

'Cumhurbaşkanı'mızın fındığa destek olacağına inanıyoruz'

'Cumhurbaşkanı'mızın fındığa destek olacağına inanıyoruz'

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.