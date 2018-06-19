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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları nisan ayında 234 milyar dolara yükselirken, bu dönemde yurt dışı yükümlülükler 665,2 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları nisan ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 0,5 artarak 234 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise yüzde 3,8 azalarak 665,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,5 artışla 234 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,8 azalışla 665,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, nisan sonu itibarıyla 431,1 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 458,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 3,9 artışla 112 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 azalışla 72,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15 azalışla 29,7 milyar dolara düştü.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 16 azalışla 159 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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- Portföy yatırımları 170,6 milyar dolar

Portföy yatırımları, nisanda 2017 sonuna kıyasla yüzde 3,8 azalarak 170,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 14,4 azalışla 44,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3,8 düşüşle 29,8 milyar dolar oldu.

Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2,8 artarak 45,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 3,3 artarak 335,7 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 6,6 artışla 38,9 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 12,4 yükselişle 14,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 artışla 94,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,9 artışla 112,24 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Net UYP TCMB uluslararası yatırım pozisyonu

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