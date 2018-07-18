FİNANS

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayıs ayında 231,6 milyar dolara yükselirken, bu dönemde yurt dışı yükümlülükler 632,5 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayıs ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalarak 231,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 8,6 azalarak 632,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalışla 231,6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 8,6 azalışla 632,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,4 düşüşle 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,8 azalışla 31,2 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26,3 azalışla 139,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

\

- Portföy yatırımları 161 milyar dolar

Portföy yatırımları, mayıs döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 9,4 azalarak 161 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,7 azalışla 39,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,2 düşüşle 24,7 milyar dolar oldu.

Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,8 artarak 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 2,1 artarak 332 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 3,4 artışla 37,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 4,3 yükselişle 13,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,4 azalışla 94,4 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,7 artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyorAraştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor
Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldıKapıkule'de yolcu rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP)

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.