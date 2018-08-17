FİNANS

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları haziran ayında 224,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükler 628,1 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları haziran ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 3,5 azalarak 224,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 9,2 azalarak 628,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,5 azalışla 224,7 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 9,2 azalışla 628,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, haziran sonu itibarıyla 403,4 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 8,7 düşüşle 98,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,6 azalışla 75,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,5 azalışla 33 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 23,5 azalışla 144,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

\

- Portföy yatırımları 155,6 milyar dolar

Portföy yatırımları, haziran döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 12,4 azalarak 155,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30,5 azalışla 36,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 27,6 düşüşle 22,4 milyar dolar oldu.

Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 4,6 artarak 46,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 0,8 artarak 327,7 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 0,6 azalışla 36,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 2,1 yükselişle 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 azalışla 93,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 artışla 110,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu''Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'
10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
portföy yatırımı TCMB Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP)

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.