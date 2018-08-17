Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 8,7 düşüşle 98,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,6 azalışla 75,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,5 azalışla 33 milyar dolara geriledi.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,5 azalışla 224,7 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 9,2 azalışla 628,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, haziran sonu itibarıyla 403,4 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları haziran ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 3,5 azalarak 224,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 9,2 azalarak 628,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 23,5 azalışla 144,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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- Portföy yatırımları 155,6 milyar dolar

Portföy yatırımları, haziran döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 12,4 azalarak 155,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30,5 azalışla 36,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 27,6 düşüşle 22,4 milyar dolar oldu.

Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 4,6 artarak 46,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 0,8 artarak 327,7 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 0,6 azalışla 36,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 2,1 yükselişle 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 azalışla 93,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 artışla 110,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

