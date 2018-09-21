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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları temmuzda 229,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükler 620,3 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları temmuz ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 229,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 11,2 azalarak 620,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 229,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 11,2 azalarak 620,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, temmuz sonu itibarıyla 390,7 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 465,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,5 azalışla 100,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,3 artışla 77,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 34,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 27,5 azalışla 141,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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- Portföy yatırımları 149,9 milyar dolar

Portföy yatırımları, temmuz döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 15,6 azalarak 149,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 36,3 azalışla 33,1 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 35,8 azalışla 19,9 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,8 artışla 46,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,1 artarak 328,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,8 artışla 37,6 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 4,5 azalarak 12,5 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,2 azalışla 92,6 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,8 artışla 111,1 milyar dolara yükseldi.

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TCMB UYP

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