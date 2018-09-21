Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları temmuz ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 229,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 11,2 azalarak 620,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 229,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 11,2 azalarak 620,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, temmuz sonu itibarıyla 390,7 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 465,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,5 azalışla 100,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,3 artışla 77,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 34,9 milyar dolar oldu.