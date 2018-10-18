Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ağustosta 2017 sonuna göre yüzde 2,5 azalarak 226,9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt dışı yükümlülükler de yüzde 20,6 düşüşle 551,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta 2017 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,5 azalışla 226,9 milyar dolara, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 20,6 düşüşle 551,1 milyar dolara indi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, ağustos sonu itibarıyla 324,2 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 461,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 17,5 azalışla 88,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 13 artışla 86,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,6 artışla 44,6 milyar dolar oldu.