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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ekimde 230,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 565,4 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ekimde 2017 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 230,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt dışı yükümlülükler de yüzde 18,6 düşüşle 565,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde 2017 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,1 azalarak 230,3 milyar dolara, yurt dışı yükümlülükler de yüzde 18,6 düşüşle 565,4 milyar dolara indi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farklı şekilde tanımlanan ve 2017 yılı sonunda eksi 461,9 milyar dolar olan net UYP, bu yıl ekim sonunda eksi 335,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 20 azalışla 86,2 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 20,9 artışla 92,4 milyara yükseldi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 40,6 artışla 49,2 milyara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 42,5 azalışla 112,6 milyar dolara geriledi.

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- Portföy yatırımları 136 milyar dolar

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 21,6 azalarak 136 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 46,8 azalışla 27,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 47,5 azalışla 16,2 milyar dolara gerilerken, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,5 artışla 47,6 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalarak 316,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 7,9 azalarak 33,7 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 1,9 azalarak 12,9 milyar dolara geriledi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,7 azalışla 83,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1 artışla 109,3 milyar dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB uluslararası yatırım pozisyonu

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