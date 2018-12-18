Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ekimde 2017 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 230,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt dışı yükümlülükler de yüzde 18,6 düşüşle 565,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde 2017 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,1 azalarak 230,3 milyar dolara, yurt dışı yükümlülükler de yüzde 18,6 düşüşle 565,4 milyar dolara indi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farklı şekilde tanımlanan ve 2017 yılı sonunda eksi 461,9 milyar dolar olan net UYP, bu yıl ekim sonunda eksi 335,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 20 azalışla 86,2 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 20,9 artışla 92,4 milyara yükseldi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 40,6 artışla 49,2 milyara çıktı.