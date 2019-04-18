FİNANS

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubatta 243,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 606,5 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubatta 243,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 606,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 artarak 243,6 milyar dolara, yükümlülükleri yüzde 3,3 yükselerek 606,5 milyar dolara çıktı.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 353,1 milyar dolar olan net UYP, şubatta eksi 362,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,6 artışla 100,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 artışla 91,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,3 artışla 47,9 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 yükselişle 141,8 milyar dolara çıktı.

- Portföy yatırımları 151,2 milyar dolar

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,8 artarak 151,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18,3 artışla 35,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,6 azalışla 18,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9,6 artışla 52,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,7 artarak 313,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,5 artarak 32,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 10,6 artarak 15,5 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,1 azalışla 79 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 azalışla 105,5 milyar dolara geriledi.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyorTÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor
CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesiCarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB UYP

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

Titanic Mardan Palace açılıyor

Titanic Mardan Palace açılıyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.