Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,5 artışla 96,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,4 artışla 92,3 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15 yükselişle 51,4 milyar dolara ulaştı.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 356,2 milyar dolar olan net UYP, martta eksi 337,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre, mart sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 4,6 artarak 241,7 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 1,5 azalarak 578,8 milyar dolar oldu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları martta 241,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 578,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,7 azalışla 122,4 milyar dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 143,5 milyar dolar

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,3 artarak 143,5 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,2 azalışla 29,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 21,5 azalışla 14,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 8,2 artışla 52,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,4 artarak 312,9 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,8 artarak 32,6 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 7,1 artarak 15 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 azalışla 78,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 azalışla 104,4 milyar dolara geriledi.

