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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, temmuz ayı itibarıyla yurt dışı varlıkları 244,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596,2 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 244,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 6,8 artışla 244,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 azalışla 596,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 351,5 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 373,6 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar yüzde 6,8 artışla 99,4 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7,6 yükselişle 95,5 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,1 artışla 49,7 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 3,0 azalışla 144,4 milyar dolara indi.

- Portföy yatırımları 139,9 milyar dolar

Portföy yatırımları temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 0,1 azalışla 139,9 milyar dolara indi. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 8,6 artışla 32 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,9 düşüşle 16,1 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,3 artışla 51,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 0,6 azalarak 311,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, yüzde 7,2 artarak 34,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 1 yükselerek 14,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 azalarak 74,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 gerileyerek 101,7 milyar dolara indi.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar TCMB UYP

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