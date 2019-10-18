Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ağustos ayında yurt dışı varlıkları 245,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 577,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 7,1 artışla 245,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,8 azalışla 577,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustosta eksi 332,2 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 371 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,2 artışla 101,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 yükselişle 93,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,4 artışla 49,4 milyara ulaştı.