"Türkiye'nin URAYSİM'e ihtiyacı var"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin kurulması (URAYSİM) bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız yerlileştirme ve millileştirme projemizin en önemli parçalarından birisidir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de duyurduğu, Alpu ilçesinde kurulacak URAYSİM ile ilgili düzenlenen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de katıldı.

Büyükdede, Türkiye'nin raylı sistemler üretilen bir merkez haline gelmesini istediklerini belirterek, söz konusu hedef doğrultusunda önemli mesafe aldığına dikkati çekti.

Hem devletin hem de özel sektörün raylı sistemler konusunda sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Türkiye nasıl otomobilde belli bir sıçrama gösteriyorsa, demir yolu ünitelerinin imalatında da ciddi yol alacak bir noktaya geldi. Yeni lojistik planlar yapıyoruz. Bu planların içinde çok miktarda yeni araçların üretilmesi zorunlululuğunu görüyoruz. Bu çerçevede, ilgili firmalarımıza, yurt dışı yerine ürünlerini yurt içinde test imkanı sağlanması gerekiyor. URAYSİM projesini hem hükümetimiz hem de bakanlığımız son derece ciddiye alıyor. Başlanan projenin tamamlanması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bu projenin hızla tamamlanması için iyi bir yol haritası çıkarmamız, buna uygun gerekli altyapı ve ekipman yatırımlarını bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da projeyi yakından takip ediyor. URAYSİM'in kurulması bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız yerlileştirme ve millileştirme projemizin en önemli parçalarından birisi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var."