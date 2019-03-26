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"Türkiye'nin URAYSİM'e ihtiyacı var"

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin kurulması (URAYSİM) bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız yerlileştirme ve millileştirme projemizin en önemli parçalarından birisi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var" - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun: - "En verimli ve en güzel sonucu alacak çalışmaya hep birlikte varız. URAYSİM'e ihtiyacımız var"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin kurulması (URAYSİM) bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız yerlileştirme ve millileştirme projemizin en önemli parçalarından birisidir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de duyurduğu, Alpu ilçesinde kurulacak URAYSİM ile ilgili düzenlenen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de katıldı.

Büyükdede, Türkiye'nin raylı sistemler üretilen bir merkez haline gelmesini istediklerini belirterek, söz konusu hedef doğrultusunda önemli mesafe aldığına dikkati çekti.

Hem devletin hem de özel sektörün raylı sistemler konusunda sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Türkiye nasıl otomobilde belli bir sıçrama gösteriyorsa, demir yolu ünitelerinin imalatında da ciddi yol alacak bir noktaya geldi. Yeni lojistik planlar yapıyoruz. Bu planların içinde çok miktarda yeni araçların üretilmesi zorunlululuğunu görüyoruz. Bu çerçevede, ilgili firmalarımıza, yurt dışı yerine ürünlerini yurt içinde test imkanı sağlanması gerekiyor. URAYSİM projesini hem hükümetimiz hem de bakanlığımız son derece ciddiye alıyor. Başlanan projenin tamamlanması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bu projenin hızla tamamlanması için iyi bir yol haritası çıkarmamız, buna uygun gerekli altyapı ve ekipman yatırımlarını bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da projeyi yakından takip ediyor. URAYSİM'in kurulması bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız yerlileştirme ve millileştirme projemizin en önemli parçalarından birisi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var."

- "URAYSİM'i 3 yılda bitirmeye çalışacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun da URAYSİM projesini paydaşlarla 3 yılda bitirmeye çalışacaklarını söyledi.

Merkez ile milli servetin yurt dışına gitmesinin önüne geçileceğini anlatan Dursun, "Yurt dışından da iş alalım. Teknolojik gelişmelere ayak uyduralım. 2023 vizyonumuz var. Bu vizyon hedeflerine ulaşırken, çeken-çekilen araçlar, hızlı tren, metrolar, monoraylar gibi bunların bütün ünitelerinin testlerinin yapılacağı güzel bir merkezimiz olacak. En verimli ve en güzel sonucu alacak çalışmaya hep birlikte varız. Bizim URAYSİM'e ihtiyacımız var." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, URAYSİM konusunda yaklaşık 5 aydır ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini, projedeki bazı sıkıntıları aşıp belli bir aşamaya geldiklerini aktardı.

Projedeki en önemli sıkıntılardan birinin kamulaştırmayla ilgili olduğuna değinen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntıları da ilgili paydaşların destekleriyle aşmış bulunuyoruz. URAYSİM sadece Eskişehir'in değil, Türkiye'nin gelecekteki önemli mihenk taşlarından birisidir. Yurt dışına bağımlılığımızı azaltacak şekilde bir planlamaya sahip. Ürettiğimiz çeken ya da çekilen araçlara ilişkin projelerin yurt dışına gitmemesi bunların testinin Türkiye'de yapılması, maliyetlerin minimuma indirilmesi için böyle bir projeye hizmet etmekten dolayı mutluyuz. Projede Eskişehir Teknik Üniversitesine de büyük görevler düşüyor. URAYSİM raylı sistemler konusunda önemli bir Ar-Ge Merkezi ve bir üs olacak."

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da üniversitesinin projenin teknik ve lojistik gibi her türlü sürecin yürütülmesini üstlendiğini dile getirdi.

Proje için gerekli nitelikli insan kaynağını yetiştirme ve sürdürülebilirliği konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Döğeroğlu, "URAYSİM, Türkiye'nin projesidir. Projede bize verilen bütün destekler kıymetli. Böylesine büyük bir projenin bir parçası olabilmek bizler için gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ile Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Koparal da toplantıda birer sunum gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir raylı sistemler URAYSİM

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