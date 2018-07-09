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'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE'nin üzüm ambarı' olarak nitelendirilen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2018 yılı ihracatlık üzüm hasat dönemi başladı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - 'TÜRKİYE'nin üzüm ambarı' olarak nitelendirilen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2018 yılı ihracatlık üzüm hasat dönemi başladı. Alaşehir'in kırsal Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağında sezonun ilk 'Superior' cinsi üzümünü yetiştiren üretici İsa Kızıltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk tarafından 1'er çeyrek altınla ödüllendirildi.

Dünyanın en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği Gediz Havzası'nda, 2018 üzüm sezonu açıldı. ‘Superior’ cinsi üzümün ilk hasadı için Alaşehir'de tören düzenlendi. Üretici İsa Kızıltepe'ye ait Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağda düzenlenen hasat törenine, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ile üreticiler katıldı. Törende sezonun ilk 'Superior' cinsi üzümünü yetiştiren Kızıltepe, teşvik amacıyla Belediye Başkanı Uçak ve Ziraat Odası Başkanı Türk tarafından 1'er çeyrek altınla ödüllendirildi.

Törende konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ilk etapta ‘Superior’ türü üzümle başlanan hasat dönemine, ilerleyen günlerde 'Sultaniye' ve diğer çeşitlerle devam edileceğini söyledi. Türk, "Bugün hasadını yaptığımız 'Superior' cinsi üzümün kilosu ortalama 2.70 TL ile 3.50 TL arasında değişiyor. Kesilen üzümler Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Bu yıl ürün iyi, kalite iyi. İhracat yaptığımız ülkelerle de bir sorunumuz yok. Üreticilerimiz kalıntısız ürün yetiştirmeyi öğrendi. Bu yıl ihracatın daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

'ÜRETİCİLERDE SİGORTA BİLİNCİ GELİŞMELİ'

Üzüm üreticisinin afetler nedeniyle mağdur olmaması için bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Türk, "Üreticinin tek güvence kaynağı olan sigortasını yaptırması gerekir. Şu anda yüzde 80 civarında üreticimiz sigorta yaptırmaktadır. Bu rakamın yüzde 100'lere ulaşmasını istiyoruz. Afet olduğunda artık devlet kesinlikle üreticiye yardım etmemektedir. Sadece Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ve Ziraat Bankası'na olan borçları ertelemektedir. Ayrıca üreticilerimiz mağdur olmamak için ürünlerini sattıkları kişileri tanımıyorlarsa ve tereddütleri varsa Ziraat Odası veya Ticaret Borsası yetkililerine mutlaka danışmalı" diye konuştu.

Üzüm hasat döneminin başlamasıyla birlikte işçi yoğunluğu olacağını da kaydeden Türk, "Dolayısıyla trafikte bir artış yaşanacaktır. Geçmiş yılarda yaşadığımız trafik kazalarında birçok işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu tür kazalar hemen hemen her yıl yaşanıyor. Bunların önlenebilmesi için kolluk görevleri artırılmalı, işçi taşıyan minibüslerin daha bakımlı ve denetimli olması gerekir. Minibüs sürücüleri kapasitelerinin üzerinde işçi almamalıdır. Bu konuda tüm vatandaşlar olarak daha duyarlı olmamız gerekir" dedi.

'BU SENEKİ FİYATLARDAN MEMNUNUZ'

Sezonun ‘Superior’ cinsi ilk üzümünü üreten Alaşehir'in kırsal Çakırcaali Mahallesi'nden İsa Kızıltepe ise bu sene mahsullerinin iyi olduğunu belirterek, "Üzümlerimizi güzel yetiştirmeye çalıştık. Kesimimiz devam ediyor. Zaten biz bu üzümleri ziraat mühendisimizin gözetiminde yetiştiriyoruz. Herkes rahatlıkla yiyebilir, üzerinde hiçbir kalıntı yok. Onun gözetiminde ilaçlarımızı atıyoruz. Bu seneki üzüm fiyatlarından da memnunuz" diye konuştu.

Üzüm kesiminde çalışan tarım işçisi Mahsude Akçakaya da 53 lira günlük yevmiye aldıklarını dile getirerek, bu rakamların az olduğunu söyledi.

'HEDEF ÜZÜM İHRACAT RAKAMINI ARTIRMAK'

Alaşehir ve yöresinin en önemli geçim kaynağı olan üzümde kesim döneminin başladığını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, şunları söyledi:

"Nasip olursa 11 Temmuz'da ilk ihracatımızı başlatacağız. Üreticilerimiz bu yıl dolu ve aşırı yağışlardan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı. İnşallah bir daha doğal afetlerle karşılaşmayız. Alaşehir'in üzümün başkenti olmasının en büyük sebebi ilçemizde bulunan Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı'dır. Gümrük Müdürlüğü'nün Alaşehir'e kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alaşehir'de özellikle yaz aylarında Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatında söz sahibi olan firmaları binlerce TIR, binlerce işçi hareketi Alaşehir ekonomisine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Alaşehir halkımız için bir gelir kaynağıdır. Geçen yıl 254 bin ton üzüm ihracatı yaparak Türkiye rekoru kırdık. Bu yıl bu rakamı daha da artırmaya çalışacağız."

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'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı
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