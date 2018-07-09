'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - 'TÜRKİYE'nin üzüm ambarı' olarak nitelendirilen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2018 yılı ihracatlık üzüm hasat dönemi başladı. Alaşehir'in kırsal Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağında sezonun ilk 'Superior' cinsi üzümünü yetiştiren üretici İsa Kızıltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk tarafından 1'er çeyrek altınla ödüllendirildi. Dünyanın en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği Gediz Havzası'nda, 2018 üzüm sezonu açıldı. ‘Superior’ cinsi üzümün ilk hasadı için Alaşehir'de tören düzenlendi. Üretici İsa Kızıltepe'ye ait Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağda düzenlenen hasat törenine, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ile üreticiler katıldı. Törende sezonun ilk 'Superior' cinsi üzümünü yetiştiren Kızıltepe, teşvik amacıyla Belediye Başkanı Uçak ve Ziraat Odası Başkanı Türk tarafından 1'er çeyrek altınla ödüllendirildi. Törende konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ilk etapta ‘Superior’ türü üzümle başlanan hasat dönemine, ilerleyen günlerde 'Sultaniye' ve diğer çeşitlerle devam edileceğini söyledi. Türk, "Bugün hasadını yaptığımız 'Superior' cinsi üzümün kilosu ortalama 2.70 TL ile 3.50 TL arasında değişiyor. Kesilen üzümler Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Bu yıl ürün iyi, kalite iyi. İhracat yaptığımız ülkelerle de bir sorunumuz yok. Üreticilerimiz kalıntısız ürün yetiştirmeyi öğrendi. Bu yıl ihracatın daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

'ÜRETİCİLERDE SİGORTA BİLİNCİ GELİŞMELİ' Üzüm üreticisinin afetler nedeniyle mağdur olmaması için bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Türk, "Üreticinin tek güvence kaynağı olan sigortasını yaptırması gerekir. Şu anda yüzde 80 civarında üreticimiz sigorta yaptırmaktadır. Bu rakamın yüzde 100'lere ulaşmasını istiyoruz. Afet olduğunda artık devlet kesinlikle üreticiye yardım etmemektedir. Sadece Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ve Ziraat Bankası'na olan borçları ertelemektedir. Ayrıca üreticilerimiz mağdur olmamak için ürünlerini sattıkları kişileri tanımıyorlarsa ve tereddütleri varsa Ziraat Odası veya Ticaret Borsası yetkililerine mutlaka danışmalı" diye konuştu. Üzüm hasat döneminin başlamasıyla birlikte işçi yoğunluğu olacağını da kaydeden Türk, "Dolayısıyla trafikte bir artış yaşanacaktır. Geçmiş yılarda yaşadığımız trafik kazalarında birçok işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu tür kazalar hemen hemen her yıl yaşanıyor. Bunların önlenebilmesi için kolluk görevleri artırılmalı, işçi taşıyan minibüslerin daha bakımlı ve denetimli olması gerekir. Minibüs sürücüleri kapasitelerinin üzerinde işçi almamalıdır. Bu konuda tüm vatandaşlar olarak daha duyarlı olmamız gerekir" dedi.