Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2)

Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2017 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nı açıkladı.

Buna göre, 2017'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni Merkez Bankasını sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

- Rekortmenlerin 52'si İstanbul'dan

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.

Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu.