Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (3)

Türkiye'nin 2017 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırayı bu yılın haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara alırken, ikinci sıradaki kişi ismini gizlemeyi tercih etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, 2017 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 19,08, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 21,14 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre (Nisan 2016) beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,41, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 28,75 artış yaşandı. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 87 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (4), Gaziantep (4), Bursa (2), İzmir (1), Eskişehir (1) ve Burdur (1) izledi.

2017 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 22 bin 182 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Bu yılın haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 2016 yılı listesinde üçüncü sırada yer alırken, menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyet alanında tahakkuk ettirilen 53 milyon 583 bin 488 lira vergiyle 2017'de ilk sıraya yükseldi. Listenin, ikinci ve dördüncü sırasındaki rekortmenler isminin açıklanmasını istemezken, bir önceki listede ikinci sırada yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç 45 milyon 164 bin 210 lira vergiyle üçüncü sıraya geriledi. ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara da 29 milyon 269 bin 277 liralık tahakkuk ettirilen vergiyle listenin beşinci sırasında dikkat çekerken, Koç ailesinden Suna Kıraç 28 milyon 169 bin 306 lirayla altıncı sırada yer buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da bir sıra yükselerek 21 milyon 915 bin 312 liralık vergiyle sekizinci sırada yer aldı.

Yapımcı Şükrü Avşar 21 milyon 835 bin liralık vergiyle listede 9. sırada yer aldı. Listede dikkati çeken bir isim de Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak listeye 18 milyon 331 bin 872 liralık vergiyle 10. sıradan giriş yaptı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da listede 17 milyon 149 bin 302 liralık vergiyle 12. sırada yer bulurken, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 15 milyon 186 bin 958 liralık vergiyle 14. sırada yer aldı. Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök de 12 milyon 107 bin 980 liralık vergiyle listede 22. sırada yer buldu. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, 9 milyon 215 bin 291 liralık vergiyle 33., SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz 5 milyon 784 bin 258 liralık vergiyle 65. sırada dikkati çekti. Televizyoncu Acun Ilıcalı 7 milyon 977 bin 843 liralık vergiyle 38. sıradan 42. sıraya geriledi. Listede, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 4 milyon 816 bin 64 liralık vergiyle 93. sırada yer buldu.