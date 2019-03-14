FİNANS

"Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - "Her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak. İhracat artacak, Türkiye'nin rekabetçiliği artacak"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak. İhracat artacak, Türkiye'nin rekabetçiliği artacak." dedi.

Ağbal, Yatırım Programı kapsamında devam etmekte olan yatırımları yerinde incelemek için başkanlık bürokratlarıyla geldiği Bayburt'ta, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Bayburt OSB'nin altyapıyla ilgili tüm sorunlarını giderdiklerini söyledi.

Yapı malzemeleri üretimi için 50 milyon liralık yatırımla Bayburt OSB'de yerini alan firmanın, buradaki ilk adımı attığını dile getiren Ağbal, çabalarının sonucunu çok kısa sürede almaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Ağbal, Bayburtluların her zaman "Şehre iş, aş, fabrika, yatırım getirin" dediklerini aktardı, OSB'deki yatırımlarla bu talebi karşılayacaklarını gösterdiklerini belirtti.

Söz konusu yatırımcı firmanın geliştirdiği yeni ürünler ve aldığı patentlerle hem Bayburt'a hem de tüm ülkeye önemli katkılar sunacağını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin potansiyelini ve gücünü kullanarak ihracat yapacaklar ve ülkemize önemli katkı sunacaklar. Bunlar çok önemli şeyler. Türkiye büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip. Her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak. İhracat artacak, Türkiye'nin rekabetçiliği artacak. Girişimcilerimizin başlattığı hamleler dalga dalga yayılacak. O açıdan kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Ağbal, yatırımcıların yanında olduklarını yineleyerek, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Arkadaşımızın bu öncü yatırımı, Bayburt OSB'ye olan ilgiyi artıracak. Önümüzdeki günlerde bu fabrikanın yanına yeni fabrikalar eklenecek ve yatırımcı sayımız artacak." dedi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan da 2 yıl öncesine kadar OSB'nin büyük altyapı eksiklikleri bulunduğunu, Ağbal'ın destekleriyle bunların giderildiğini söyledi.

Vali Pehlivan, Bayburt'a yatırım yapan ve yapacak olan tüm girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bu yatırımlarla Bayburt ekonomisinin hızla gelişeceğini ve önemli istihdam imkanlarının oluşacağını ifade etti.

Yatırımcı Selahattin Arslantürk de yerli ve milli ürünlerle Bayburt ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyorAraştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor
THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyorTHBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Organize Sanayi Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Elektrikte önemli değişiklik!

Elektrikte önemli değişiklik!

80 lirasını devlet ödeyecek! Destek başladı

80 lirasını devlet ödeyecek! Destek başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor

Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor

167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.