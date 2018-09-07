FİNANS

Türkiye'nin yaş meyve sebze ürünleri, Asia Fruit Logistica Fuarı'nda tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: - "Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaş meyve ve sebze ihracatımız 2012 yılında 1,5 milyon dolar iken, son 5 yılda yapılan etkin tanıtım faaliyetlerimiz ve milli katılım organizasyonlarımız sayesinde 2017'de yaklaşık 10 milyon dolara ulaştı"

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temsilcileri, 5-7 Eylül tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'na katılarak, Türk ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Eylül'de çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda Türkiye, görkemli bir stant tasarımıyla yer aldı.

Fuara katılan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yönetim kurulu üyeleri Ferhat Gürüz, Hakan Sefa Çakır ve Özbek Haldun Özler, ziyaretçilere sektörün tanıtımını yapıp, portakallı cezerye ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nejdat Sin, Hong Kong'un yaş meyve sebze sektöründe alternatif pazar arayışı sürecinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Hong Kong'un, Uzakdoğu pazarının giriş kapısı konumunda olduğunu aktaran Sin, şunları kaydetti:

"Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaş meyve ve sebze ihracatımız 2012 yılında 1,5 milyon dolar iken, son 5 yılda yapılan etkin tanıtım faaliyetlerimiz ve milli katılım organizasyonlarımız sayesinde 2017'de yaklaşık 10 milyon dolara ulaştı. Bu da Güneydoğu Asya ülkelerine ve Uzakdoğu ülkelerine Türk yaş meyve ve sebzesinin tanıtımını başarıyla yaptığımızı, sektörün ihracat pazarlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi hedefinde doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor."

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mersin Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Asia Fruit Logistica Fuarı

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