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Türkiye’nin yaş üzüm ihracatı yüzde 88 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında yüzde 88’lik artışla 105 milyon dolardan, 196 milyon dolara yükseldi.

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Türkiye’nin yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında yüzde 88’lik artışla 105 milyon dolardan, 196 milyon dolara yükseldi. Yaş üzüm ihracatında Sultani Üzüm ihracatta aslan payını alırken, Superior seedless (çekirdeksiz) üzümü üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye, 2016 yılında 105 milyon 2 bin dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştirmişken, 2017 yılında yaş üzüm ihracatından elde edilen döviz yüzde 88’lik artışla 196 milyon 893 bin dolara ulaştı. Sultani üzüm ihracatı 134 milyon 188 bin dolarlık tutarla açık ara birinci olurken, İmparator üzümünün ihracatından 32 milyon 849 bin dolar döviz kazanıldı. Superior üzümü ise; 6 milyon 385 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
Superior üzümünün ihracatında, Rusya 4 milyon 81 bin dolarl ile ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan’a 498 bin dolarlık, Ukrayna’ya 445 bin dolarlık Superior türü yaş üzüm ihracatı yapıldı.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “2017 yılında Superior seedless üzümünün ihracatında 6.5 milyon dolar döviz girdisi elde ettik. Bu yıl ürünün rekoltesi ve kalitesi ihracat için gayet uygun. İhracatta Rusya ana ihraç pazarımız olacak. Yılsonunda ihracatta 10 milyon doları aşmayı hedefliyoruz” dedi.

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