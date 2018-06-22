FİNANS

"Türkiye'nin yeni bir maceraya girme lüksü yok"

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç: - "Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yeni bir maceraya girme lüksü yoktur" - "Günümüzde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, meşgul olunan terör belasına karşı gerçekleştirilen askeri harekatlar ve dış güçlerin emelleri ortadayken ülke yönetimini riske atmamak için Erdoğan'ı desteklemeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yeni bir maceraya girme lüksü yoktur. Günümüzde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, meşgul olunan terör belasına karşı gerçekleştirilen askeri harekatlar ve dış güçlerin emelleri ortadayken ülke yönetimini riske atmamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeliyiz." açıklamasını yaptı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yeni bir maceraya girme lüksü olmadığını belirterek, halkın yola Erdoğan ile devam edeceği gerçeğinin tüm partilerce kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'deki genel çoğunluğun, Erdoğan'ın ülke açısından "denge unsuru" olduğunu kabul ettiğini belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Yıkmak yerine yapmak mantığında olduğundan dolayı takdir kazanan, Türkiye gibi iki kıtada yer alan bir ülkede 16 yıldır doğru ve sağlam adımlar atarak yönetim sağlayan bir liderin yolundan devam etmek herkesin tercihi olacaktır. Nitekim diğer partilerin kapasiteleri, durumları, siyaset alışkanlıkları ve toplum geleneklerine karşı tavırları bellidir. Halkımız bu kriterleri değerlendirerek 24 Haziran seçimlerinde en doğru seçimi yapacaktır. Günümüzde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, meşgul olunan terör belasına karşı gerçekleştirilen askeri harekatlar ve dış güçlerin emelleri ortadayken ülke yönetimini riske atmamak için Erdoğan'ı desteklemeliyiz."

\

- "Yeni Türkiye için yüzde 50+1 sağlanmalı"

Özgenç, seçimlerde yüzde 50+1'in, Türkiye toplumunun genelinden destek almak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Yüzde 50+1 olarak tanımladığımız bu model Türkiye'de yapılan siyasetin kabul edilebilir hale gelmesi açısından son derece önemli imkanlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok kimlikli bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Özgenç, "Ülkemizde yaşayan hiçbir grup, Türkiye'de çoğunlukçu bir iradeyle yüzde 50+1'i sağlayabilecek bir sosyolojik tabana ve bir sosyal desteğe sahip değildir. Hükümetin kuruluşunda yüzde 50+1'i alabilmek için her kimlikten oy almak gerekir. Bu nedenle yüzde 50+1'i almak demek, toplumun tamamından destek almak demektir. Yeni Türkiye için yüzde 50+1 sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Özgenç, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olacağını belirterek, milletin referandumdaki tercihiyle yürürlüğe giren yönetim sistemi kapsamında ilk kez seçtiği lideri onaylayacağını kaydetti.

Muhalefet partilerin seçim kampanyalarını Erdoğan karşıtlığı üzerinden sürdürmesinin hata olduğunu savunan Özgenç, şu görüşleri dile getirdi:

"Siyaseti bir kişiye karşıtlık üzerinden yapmaları iktidara geldiklerinde de çok fazla bir şey yapamayacaklarının göstergesidir. Görüşleri iki zıt kutup olan partilerin bir araya gelerek sağlam olmayan çatı aday çalışmaları bizlere bunu göstermiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi buldukları bu çatı yüne onları koruyamayacak bilhassa üstlerine yıkılacaktır. Muhalefet partilerine verilebilecek en iyi tavsiye tek kişi üzerinden siyaset yapmak yerine öncelikle ne yapacaklarını ve nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini halka sunmaları ve ortaya koymalarıdır. Türkiye gibi 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşayan insanların bu saatten sonra isteyecekleri şey daha fazla özgürlük, hakkaniyet, refah düzeyinin yükseltilmesi ve reformlardır."

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsunMÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun
Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendiPegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran KOBİDER Nurettin Özgenç seçim

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

Sahte altın tehlikesi

Sahte altın tehlikesi

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.