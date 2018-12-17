FİNANS

Türkiye'nin yeni radarı kuş uçurtmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Faz-1 Projesi'nin son adımı olan atışlı testler başarıyla tamamlandı - Hava savunma muhribi TF-2000'in beynini oluşturacak ÇAFRAD radarı, uzun menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek, gemide bulunan güdümlü mermiyi yönlendirerek hedefleri imha edecek - Türkiye, çoklu hedef tespit, takip ve imha yeteneklerine sahip ÇAFRAD ile bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasına girmiş oldu

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine kavuşuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar sisteminin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyonlu Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında önemli bir aşama başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli antene sahip Çok Fonksiyonlu Radarı (ÇFR) ve Aydınlatma Radarı'nın (AYR) tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve AYR-1 sistemleriyle elektronik tarama yapan dönmeyen tipte antene sahip IFF sisteminden oluşan Teknoloji Gösterim Prototipi'nin geliştirilmesi hedeflendi.

Fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan ÇAFRAD sistemi, geçici kabul testleri için kasım ayında TCG Göksu (F-497) Fırkateyni'nin helikopter pistine konuşlandırıldı, gemideki Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) füzesine entegre edildi.

Projenin son adımı olan atışlı testler ise 11-14 Aralık'ta gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi ESSM füzesinin güdüm ve aydınlatmasını yaptı. Böylece hedef uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde imha edildi.

Bu sayede hükümetin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, "ÇAFRAD Faz-1 Projesi kapsamında kabul testleri, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermiyle atış testlerinin gerçekleştirilmesi" eylemi de yerine getirilmiş oldu.

Testler, SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN personelinin çabası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ personelinin destekleriyle gerçekleştirildi. ÇAFRAD'ın çok yüzlü nihai versiyonunun tedariki için gerekli faaliyetler ise devam ediyor.

- Uzun menzilli hava resmini çıkaracak

ÇAFRAD, TF-2000 gemisinin üzerine konulacak ve geminin beyni olacak.

Radar, uzun menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek, gemide bulunan güdümlü mermiyi yönlendirerek bu hedeflerin imhasını sağlayacak.

ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara ayrı ayrı entegre edilebiliyor. Söz konusu sistemler hep birlikte iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı birçok görevin icrasına imkan sağlıyor.

X bantta çalışan ve aktif faz dizinli bir radar olan ÇAFRAD, elektronik tarama sayesinde dönen herhangi bir parçaya ihtiyaç duymuyor. Aynı anda çok fazla sayıda hedefi tespit ve takip edebilen ÇAFRAD, ayrıca aynı anda çok sayıda güdümlü mermiyi yönlendirebilme özelliğine sahip bulunuyor.

ÇAFRAD teslimatlarının 2023'te başlaması hedefleniyor.

ÇAFRAD sisteminin başarıyla test edilmesi Türkiye'nin radar ve elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesine yönelik kabiliyetlerde geldiği noktayı göstermesi açısından önem taşıyor. Türkiye, bu kabiliyetlere sahip ÇAFRAD sisteminin geliştirilmesi sayesinde, bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasına girmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN ÇAFRAD Çok Fonksiyonlu Faz Dizinli Radar Savunma Sanayii Başkanlığı

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