Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Alçak irtifa yörüngesinde görev yapacak ve görev yükü olarak siyah-beyaz ve renkli nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip yeni nesil elektro optik kamera taşıyacak Lagari, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu olarak devreye girecek.

STM tarafından geliştirilen Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

GÖKSEL YILDIRIM - STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen mikro ve nano uydular gelecek yıl fırlatılacak.

Nano uydu, OTS verisi sağlayacak takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak. Bu temel görevin yanı sıra uyduya entegre edilecek deneysel ürünlere uzay tarihçesi kazandırılması da hedefleniyor. Bu kapsamda milli olarak geliştirilecek deneysel ürünler de nano uyduda bulunacak. Geliştirilecek nano uydu platformu, Türkiye'de halihazırda geliştirilen/geliştirilecek ürünlerin uzay kalifikasyonu kazanmaları için kullanılabilecek güvenilir, takvim ve maliyet etkin ticari bir platform çözümü olacak.

STM tarafından geliştirilecek 6U boyutlarındaki nano uydu platformu ile uzay tabanlı Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) uygulaması Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek.

Bu hedefi gerçekleştirmek üzere 2 uydu projesi başlattıklarını belirten Dirgin, şöyle konuştu:

"Bir tanesi mikro sınıfta Lagari uydusu, diğeri de küp uydu sınıfındaki nano uydu. Her ikisi de geliştirme aşamasında, önümüzdeki yıl fırlatılmalarını gerçekleştireceğiz. Genel olarak bunları Ar-Ge projesi olarak düşünebiliriz ve teknoloji gösterimi gerçekleştireceğiz. Mikro uyduda, yer gözlem uydusu olarak elektro optik görüntüleme sistemi bulunuyor. Nano uydu platformumuzda da çoklu uydu görevlerini yapabilecek kapasitede bir küp uydu geliştiriyoruz. Devamında yaptığımız çalışmaları takım uydu konseptine uyarlamaya çalışacağız. Bunun dışında, yer tarafında, uydu kontrolü görev planlama alanında da kendi yazılımlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kısımları da kendimiz tamamlayacağız."

- Yurt içindeki diğer çalışmaların tamamlayıcıları

Takım uydu üzerinde çalışmanın nedenlerinden birini "yenilikçi bir konu olması" şeklinde açıklayan Dirgin, "Bunlar tek başlarına kullanılabilir sistemler değil, yurt içinde yapılan diğer çalışmaları tamamlayıcı ürünler olarak da düşünebiliriz. Elde edeceğimiz veriler farklı farklı alanlarda, yer uygulamalarında kullanılabilecek ürünler olacak. O yüzden uydu sektöründe Türkiye'de yapılan çalışmalara ne kadar destek verebiliriz, bu da hedeflerimizden birisi." dedi.

Dirgin, uydu projelerinde başarı gösterdikten sonra bu yolda hızlı adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

