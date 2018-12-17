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Türkiye'nin yerli ve milli girişimlerine Turkcell'den dijital destek

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

Yerli girişimcilerin verilerini Türkiye'de saklayabilmesi için Turkcell, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan veri merkezlerini girişimcilerin hizmetine sunuyor - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "Girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak. Türkiye'nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bu kez de dijital ekosistemi destekleme seferberliği başlattı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Dijital Destek Paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere, "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın" düşüncesiyle, altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak.

Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell’in dijital portföyündeki BiP, Yaani, Paycell, Turkcell Akademi, e-şirket gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan da yararlanabilecek. Ayrıca, Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkanları da girişimciler için hazır edilecek.

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- 100 bin TL'lik altyapı bütçesi ve yüksek hızda internet

Türkiye’de ürün ve uygulama geliştiren yerli teknoloji girişimcileri, başvuru kriterlerini sağladıkları ve Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olacak. Ayrıca, girişimciler 100 mbps hızında internet erişimi avantajı da elde edecek.

Başvurular, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendirilecek. Turkcell’in başlattığı dijital destek programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen girişimciler https://www.turkcell.com.tr/teknoloji-destegi adresini ziyaret edebilecek.

- "Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesi hayati önemde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni başlattığımız bu programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına almak. Çünkü biliyoruz ki ülke olarak gücün yeni kaynağı veride söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. İşte bu yüzden bu seferberlik kapsamında girişimcilerimizin bulut hizmetleri ihtiyacını karşılamak için veri merkezlerimizin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak. Türkiye’nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak."

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Turkcell Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın

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