Türkiye'nin yerli ve milli girişimlerine Turkcell'den dijital destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bu kez de dijital ekosistemi destekleme seferberliği başlattı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Dijital Destek Paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere, "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın" düşüncesiyle, altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak.

Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell’in dijital portföyündeki BiP, Yaani, Paycell, Turkcell Akademi, e-şirket gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan da yararlanabilecek. Ayrıca, Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkanları da girişimciler için hazır edilecek.

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- 100 bin TL'lik altyapı bütçesi ve yüksek hızda internet

Türkiye’de ürün ve uygulama geliştiren yerli teknoloji girişimcileri, başvuru kriterlerini sağladıkları ve Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olacak. Ayrıca, girişimciler 100 mbps hızında internet erişimi avantajı da elde edecek.