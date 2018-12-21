Türkiye'nin yerli ve milli uygulamaları tek adreste

İSTANBUL (AA) - Turkcell, geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri şimdide de tek adresten kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya da ihraç edilen BiP, fizy, lifebox, Upcall ve Paycell gibi toplam 19 dijital uygulamanın tamamı bundan böyle "www.turkiyeninuygulamalari.com" adresinden indirilebilecek.

Bu sayede kullanıcılar bilgi servislerinden müzik uygulamasına, bulut depolamadan bilgi ve eğlence platformuna kadar günlük hayatta ihtiyaç duydukları tüm uygulamaları bir arada buluyor. "www.turkiyeninuygulamalari.com", ilerleyen dönemde Türkiye’deki tüm mobil girişimlere de ev sahipliği yapacak. Projenin ikinci fazında uygulama geliştiriciler, bu platforma başvurarak kendi uygulamalarını tanıtabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamaları "Her şeyiyle bizim her şeyiyle Türkiye’nin" şeklinde değerlendirerek, şunları kaydetti: