FİNANS

Türkiye'nin yerli ve milli uygulamaları tek adreste

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

Turkcell'in, Türk mühendisler tarafından geliştirilen 19 uygulaması "www.turkiyeninuygulamalari.com"da sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri şimdide de tek adresten kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya da ihraç edilen BiP, fizy, lifebox, Upcall ve Paycell gibi toplam 19 dijital uygulamanın tamamı bundan böyle "www.turkiyeninuygulamalari.com" adresinden indirilebilecek.

Bu sayede kullanıcılar bilgi servislerinden müzik uygulamasına, bulut depolamadan bilgi ve eğlence platformuna kadar günlük hayatta ihtiyaç duydukları tüm uygulamaları bir arada buluyor. "www.turkiyeninuygulamalari.com", ilerleyen dönemde Türkiye’deki tüm mobil girişimlere de ev sahipliği yapacak. Projenin ikinci fazında uygulama geliştiriciler, bu platforma başvurarak kendi uygulamalarını tanıtabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamaları "Her şeyiyle bizim her şeyiyle Türkiye’nin" şeklinde değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Başından beri söylediğimiz bir şey var; Türkiye, artık teknolojide tüketen değil, üreten bir ülke olmalıdır. Turkcell olarak tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Bunun için de en önemli hamlemiz insanların bir gününde yer alan bin 440 dakikasına değer katacak, ihtiyaçları olan her şeyi içeren yerli ve milli uygulamalar geliştirmek oldu. Başta BiP olmak üzere, fizy, Dergilik, TV+ gibi tamamı bu topraklardan çıkan birçok uygulamayı insanların hizmetine sunduk. Bu dijital ürünlerimiz sadece ülkemizde değil, başlattığımız dijital ihracat hamlemiz sayesinde artık yurt dışında da kullanılıyor. Geldiğimiz nokta sadece Turkcell için değil, ülkemiz için de bir gurur vesilesi. Dijital ihracatla ülkemizin bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz ve tüm uygulamalarımıza tek adresten kolayca erişimini sağlayacak ww.turkiyeninuygulamalari.com’un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

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