Türkiye'nin yıllık araç üretim kapasitesi 2 milyon adet

Bu teknolojilerin gelecekteki otonom araçların altyapısı olduğunu belirten Yenigün, ancak otomotiv sektörünün klasik bir sektör olduğunu, gelişmelerin biraz ağır ilerlediğini söyledi.

Yenigün, yeni teknolojilerin otomotivciler tarafından yıllardır kullanıldığını, bunlardan bazılarının sensörler, kontrol sistemleri, radarla mesafe kontrolü gibi enstrümanlar olduğunu, bunların 20 yıldır geliştirilip üretildiğini anlattı.

Sektörlere ilişkin yapay zeka, teknoloji gibi konuların ele alındığı, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'nun moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, otomotiv endüstrisinin 100 yılı aşkın süredir üretim yapılan köklü bir sektör olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye'nin oldukça ciddi bir otomotiv altyapısı bulunduğunu belirterek, "Yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesine sahip Türkiye, bunun 1,7 milyonunu üretime dönüştürüyor." dedi.

Türkiye'nin oldukça ciddi bir otomotiv altyapısı bulunduğunu ve yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yenigün, bunun 1,7 milyonunun üretime dönüştüğünü bildirdi.

Yenigün, salon dışarısında Ford Otosan'ın büyük bir kamyonunun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tek firma, geçtiğimiz ayda müşterilerine algoritmalarıyla akıllı diye tabir etiğimiz aracı müşterilerine sundu. Bu, Türkiye'nin aslında konuya iştahının ne kadar yüksek olduğunu, teknolojiyi yaratabilir altyapıya sahip olduğunu gösteren önemli bir örnek. Gerek kendi mühendislerimiz gerek altyapımız gerekse Microsoft ile ortak geliştirilen sistemlerle kamyon üretildi. Türkiye, her ne kadar büyük yarışın bir miktar arkasında kalsa da içerisinden çıkardığı firmalar öncü olabiliyor."

- "Teknolojide geri kalma diye bir şey yok"

Haydar Yenigün, bahsettiği kamyonun bağlantılı araç denilen bulut iletişiminin yanı sıra çok sayıda akıllı teknolojiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Yolda giderken araçla ilgili tüm datayı alıp merkeze veya izin verildiği takdirde bizim şirkete ulaştırabiliyor. Bu sayede aracın hasarı olup olmadığını, eksiğinin bulunup bulunmadığını, daha verimli kullanmak için neler yapılması gerektiğini görebiliyorsunuz." dedi.