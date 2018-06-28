FİNANS

"Türkiye'nin yükünü denizden taşıyalım"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk: - "Ülkemizin büyük çoğunluğunun karayolu ile taşınan yükü denizden taşıması gerekiyor"

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada deniz taşımacılığının payının yüzde 90'a yükseldiğini belirterek, "Ülkemizin büyük çoğunluğunun karayolu ile taşınan yükü denizden taşıması gerekiyor." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümünü kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Barbaros, Turgut Reis ve Piri Reis'in torunları olarak "denizci millet, denizci ülke" hedefini yakalamak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk bayrağımız beyaz listedeki yerini sağlamlaştırıyor. Tersanelerimiz ve yat imalat sektörümüz en kaliteli gemi ve yatları inşa edip dünyaya satıyor. Limanlarımız modern altyapı ve ekipman ile elleçleme kapasitesini sürekli artırıyor. Deniz turizminin göz bebeği olan marinalarımız, rakip ülkelerdekilerle boy ölçüşüyor. Ülkemiz kruvaziyer turizmde yeniden yükselişe geçiyor. Dalıştan sörfe kadar su sporlarında ülkemizin cazibesi artıyor. Su ürünleri üretimi ve ihracatında hızla büyüyoruz. Ülkemizdeki limanlar geçen yıl 10 milyon TEU'dan fazla yük elleçleyerek rekor kırdı. Bu yılın 5 ayında limanlarda 4,5 milyon TEU yük elleçleyerek 5 kat daha hızlı büyüdük."

Öztürk, sanayici ve ihracatçıların rekabetçi olabilmesi için ülkenin yükünün bedava otoyollar olan denizlere indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünyada deniz taşımacılığının payının yüzde 90'a yükseldiğini aktaran Öztürk, "Ülkemizin büyük çoğunluğunun karayolu ile taşınan yükü denizden taşıması gerekiyor. O yüzden 'Türkiye'nin yükünü denizden taşıyalım' diyoruz. Limanların karayolu ve demiryolu başta olmak üzere altyapı eksikliği giderilmeli ve lojistik köylerle sanayi bölgelerine bağlanmalıdır. Türk limanları arasında taşımacılık için düzenlemeler yapılmalı, aktarma yüklerinin ülkemize çekilmesi sağlanmalıdır. Atılacak bu adımlar sayesinde ülkemiz bölgesel bir lojistik merkez olma fırsatını yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.

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